L'evento



Al via "Gigi in Cantina"

venerdì, 12 giugno 2020, 19:09

Se l’emergenza Coronavirus ha colpito tutto il mondo e la ristorazione in particolare, ecco i primi segnali di coraggio e di ripresa. La storica Trattoria da Gigi di piazza del Mercato dopo aver riaperto i suoi battenti in settimana con la nuova canna fumaria, ha deciso di lanciare Gigi in Cantina nella splendida cornice della Cantina della Tenuta Alcide a Tre Cancelli (per informazioni: Gigi piazza del Carmine 0583 467266, Gigi in Cantina 347 1241266).

Il taglio del nastro è per questo sabato, “Con il mio amico e socio Michele Tambellini – spiega Carmine Mariniello, anima, cuore e polmoni di Gigi – in fatto di idee non ci si annoia mai. Durante il lockdown mi ha tirato giù dal letto alle 6 del mattino spiegandomi il progetto: il tempo di alzarmi ed è partita subito la macchina organizzativa. Tra noi bastano poche parole: ci conosciamo da 40 anni, dai banchi di scuola. Abbiamo pensato che in seguito alle restrizioni imposte alla ristorazione non avremmo potuto accontentare tutti i nostri clienti. Di qui l’idea di poter anche mangiare in grandi spazi e sopratutto all' aperto, in una cornice straordinaria tra vigneti e uliveti, dando continuità e lavoro a tutto il nostro staff, senza lasciare nessuno in cassa integrazione. I dipendenti sono la nostra risorsa migliore”. Il menù? Sarà ovviamente in stile “Gigi”, con cavalli di battaglia i tordelli e il pollo fritto, uniti ad altri che via via ruotano nella carta, la responsabile di Gigi in Cantina sarà Veronica, che lo sarà anche di Bonturo Pizzeria Astrusa, un'attività di imminente apertura in Piazza San Frediano.