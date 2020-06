Banca di Pescia e Cascina, ecco l'approvazione del bilancio

Altri articoli in L'evento

venerdì, 12 giugno 2020, 19:09

Mercoledì scorso ha riaperto la storica trattoria in piazza del Carmine dopo l’installazione della nuova canna fumaria e sabato 13 giugno la “prima” nella splendida cornice della Cantina nella Tenuta Alcide a Tre Cancelli

martedì, 9 giugno 2020, 12:14

L’ASD Folgor Marlia inizia ad organizzarsi in vista della prossima stagione ed uno settori ritenuti strategici per lo sviluppo della società stessa è la scuola calcio: Luca Pieri ed Andrea De Luca, già direttori sportivi del Settore Giovanile, ricopriranno il medesimo incarico per la Scuola Calcio per la stagione in...

martedì, 2 giugno 2020, 08:46

Negli ultimi anni i casino virtuali hanno conosciuto uno sviluppo tale da rendere il gambling anche un fenomeno mediatico. In Italia come nel resto d’Europa gli iscritti alle piattaforme dei bookmaker crescono di pari passo con la varietà di giochi messi a disposizione. Diverse le novità a livello legislativo

venerdì, 29 maggio 2020, 13:21

’emergenza Covid-19 ha costretto l’associazione Luccasenzabarriere a rinviare la terza edizione dell’iniziativa “Una Marcia in più”, la passeggiata in carrozzina per le vie del centro storico e su parte delle cinte murarie programmata originariamente per sabato 30 maggio