L'evento



Folgor Marlia e San Pietro a Vico si fondono

venerdì, 31 luglio 2020, 08:33

Dopo un periodo di "trattativa" è ora ufficiale l'accordo tra Folgor Marlia e Acquacalda San Pietro a Vico. Le due società, che partecipavano con le rispettive prime squadre alla Seconda categoria si riuniscono in una vera e proprio fusione: nasce così la Folgor San Pietro a Vico, che ha buone probabilità di essere ripescata in Prima categoria. Sarà anche allestita la squadra Juniores che parteciperà al campionato provinciale.



Identici i colori delle due società, che ora andranno avanti con il biancoazzurro. Nel consiglio cinque dirigenti della Folgor e cinque che arrivano dall'Acquacalda. Il nuovo presidente è Alberto Tomei, i vice Giampiero Bandettini e Stefano Torcigliani. Il Direttore sportivo è Pierluigi Pucci. I responsabili della Prima squadra sono Martinis e Previtera, Mazzoni e Bevilacqua per la Juniores. Ques'tultima squadra sarà guidata da Tommaso Giorgetti.



Le ambizioni, sperando nel ripescaggio, sono quelle di allestire una squadra in grado di salvarsi. Alla guida ci sarà Orazio Mariani, che arriva dall'esperienza di alcuni anni con il Lucca 7. Il suo vice sarà Poli. Nello staff anche il preparatore dei portieri Alessandro Pieri. Il campo di gioco sarà quello dello stadio di Marlia, riammodernato e in ottime condizioni. Gli allenamenti verranno invece svolto sul terreno di San Cassiano. La fusione è stata inoltrata nei giorni scorsi alla FIGC. L'accordo nasce dalla volontà dei due club in un momento di difficoltà per tutti.