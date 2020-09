L'evento



Vacanza escursionistica in Canada: non dimenticare l’eTA Canada

venerdì, 11 settembre 2020, 12:16

Il Canada è la destinazione ideale per una vacanza escursionistica. Ce n’è per tutti i gusti: le impressionanti Montagne Rocciose, i bellissimi parchi nazionali Banff, Gros Morne e Jasper e le foreste pluviali dell’isola di Vancouver. Tieni in mente, però, che tutti i viaggiatori italiani che si recano in Canada sono tenuti ad essere in possesso di un visto o di un’eTA Canada prima della partenza.

I luoghi più belli per le escursioni in Canada

I due parchi nazionali più famosi del Canada sono probabilmente il Parco Nazionale di Banff e il Parco Nazionale di Jasper. Questi parchi si trovano entrambi nelle Montagne Rocciose, non molto distanti l’uno dall’altro. I parchi sono collegati dall’Icefields Parkway, una strada che fiancheggia diversi parchi nazionali delle Montagne Rocciose. Nei parchi si trovano laghi azzurri e cime di montagna da 2.500 a 3.700 metri di altezza. Poiché Banff e Jasper sono molto popolari tra i turisti, possono essere un po’ affollati. Un’alternativa per i viaggiatori che preferiscono un parco nazionale più piccolo e meno conosciuto è il Parco Nazionale di Revelstroke.

I parchi nazionali hanno percorsi e sentieri diversi, sia per escursioni della durata di un giorno, sia più lunga. Vi sono quindi opzioni per gli escursionisti allenati e gli alpinisti, ma anche per gli escursionisti meno esperti e per le persone che viaggiano con i bambini.

Richiedi per tempo l’eTA per il Canada

Tutti i viaggiatori che si recano in Canada in aereo devono essere in possesso di un visto o un’<a href="https://visti.it/canada" title="eTA Canada">eTA Canada</a>. Solo le persone che arrivano via terra o via mare e le persone di nazionalità canadese non hanno bisogno di un visto o di un’altra autorizzazione di viaggio.

Ai viaggiatori idonei all’eTA Canada si consiglia sempre di richiedere un’eTA e non un visto per il Canada, in quanto l’eTA è più economica e più facile da richiedere del visto e, inoltre, viene concessa più rapidamente. Per una vacanza escursionistica di solito è sufficiente un’eTA Canada e non è necessario richiedere un visto. <a href="https://etapercanada.it/requisiti" title="Requisiti eTA Canada">Qui puoi controllare se l’eTA è adatta alla tua vacanza in Canada</a>.

L’autorizzazione di viaggio eTA è valida per cinque anni a partire del rilascio e può essere utilizzata per più viaggi. Ogni soggiorno in Canada con un’eTA può durare fino a 6 mesi consecutivi. Ciò significa che potrai tranquillamente tornare un’altra volta se la vacanza ti è piaciuta. In tal caso, verifica sempre se i dati del tuo passaporto non siano cambiati. Se nel frattempo hai rinnovato il passaporto, l’eTA vecchia non sarà più valida e dovrai richiederne una nuova.

Divieto di ingresso a causa del Coronavirus

Purtroppo al momento non è possibile recarsi in Canada, in quanto vige un divieto di ingresso per tutti i viaggiatori che non hanno un motivo essenziale per recarsi nel Paese. Le autorità canadesi hanno introdotto questa misura per proteggere i cittadini canadesi dal Coronavirus (Covid-19) e per contrastare l’ulteriore diffusione del virus. Non è ancora chiaro quando il divieto di ingresso sarà revocato e sarà di nuovo possibile recarsi in Canada per una vacanza. <a href="https://visti.it/canada/corona" title="Coronavirus in Canada">Clicca qui per saperne di più sulla situazione attuale per quanto riguarda il Coronavirus in Canada</a>.