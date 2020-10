L'evento



Gioco on line: come cresce e perché nei primi sei mesi dell'anno +20% nel settore

martedì, 20 ottobre 2020, 21:36

Negli scorsi mesi una ricerca del CNR ha lanciato un questionario per fotografare la situazione del gioco d’azzardo in Italia durante il lockdown.



Il primo dato che è emerso è quello relativo alla generale diminuzione del gioco fisico: il 35% dei giocatori ha ridotto le puntate, mentre il 23% ha direttamente smesso. Un intervistato su tre, al contrario, ha sottolineato come abbia cominciato a puntare online. Online la frequenza di gioco è stata quindi maggiore: il 30,5% ha giocato più volte in un giorno e quindi a settimana, mentre il 39,9% almeno quattro volte in un mese

Tutti questi numeri in cosa si traducono? È un’istantanea che cattura le preferenze degli italiani. Gusti e orientamenti nel settore del gaming inteso come intrattenimento e svago, una sorta di polaroid scattata in un particolare periodo della nostra vita.

Se quindi da un lato fotografa i nostri “usi e costumi” durante l’emergenza sanitaria, dall’altro lascia intravedere l’impennata, anche in termini di investimento, da parte delle grandi piattaforme.



Vi facciamo un esempio: i casino live che operano online quest’anno hanno investito ampie fette di capitale, ovviamente a fronte della crescita della domanda, nell’ottimizzazione dell’offerta.

A decretarne il successo sono stati vari fattori:

Accessibilità, l’ottimizzazione dei portali per la fruizione attraverso i device e in particolare lo smartphone, ha reso l’accesso al gioco semplice e immediato. Niente spostamenti, tempo risparmiato e, da parte delle aziende, un grande impegno nella gestione del rapporto interfaccia-utente per renderlo sempre più performante.

Sicurezza: accreditamento dei portali certificati dall’Agenzia delle Dogane per garantire il rispetto delle regole vigenti, la protezione dei dati sensibili e l’esclusione di frodi a danno dell’utente.

Offerta: se la domanda cresce chiaramente l’offerta risponde, e una fioritura di bonus è stata una delle risposte da parte del mercato.

L’esperienza dell’utente: ultima ma non ultima l’esperienza di vivere il gioco come si si venisse proiettati all’interno di una vera e propria sala. Resa possibile dagli investimenti tecnologici finalizzati appunto a rendere l’avventura di gioco più immersiva e gratificante.

Queste le azioni che hanno concorso al verificarsi della grande impennata di numeri che abbiamo visto.