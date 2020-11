L'evento



Roberto Vanni corre a Magione

martedì, 10 novembre 2020, 08:28

INDIVIDUAL RACES ATTACK, nome altisonante che richiama qualche videogioco ma che tale non è. Formula di gara interessante, che concede, in questo finale di stagione, la possibilità di godere del confronto con l’avversario più temuto: il tempo. La kermesse motoristica, nel rispetto dei Dpcm, ospitata dall’Autodromo dell’Umbria a Magione, vede al via numerosi concorrenti, suddivisi nelle varie categorie. Le partenze sono scaglionate, il regolamento è da gara in salita, due le manche, con somma dei tempi.

Roberto Vanni controlla al meglio i 300 CV della Lotus Exige gr.2, vettura scelta per l’occasione. La concentrazione deve restare al massimo, il percorso, tutto sommato breve, e qualche vettura meno veloce partita prima, non devono intralciare la ricerca della migliore prestazione. Il pilota lucchese, reduce dall’entusiasmante esperienza della BOSSGP, con la Lola-Alfa F3000, soddisfa la trasferta con il premio di categoria che arricchisce la personale bacheca. In un anno, sia pure così complicato, un altro colpo di colore al quadro di una carriera costruita sui piccoli passi e le grandi soddisfazioni.