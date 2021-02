L'evento



Il Moka Bar si fa ancora più bello

mercoledì, 10 febbraio 2021, 09:33

E' dal 1967 che, con il nome di Moka Bar, fa compagnia ai lucchesi dalla mattina alla sera con i suoi caffè, le sue specialità della cucina per pranzo e le tante proposte dolciarie. Da questa settimana lo storico bar di via Fillungo, da sempre vicino ai colori rossoneri, si presenta in una veste completamente rinnovata e ancor più accattivante.

Simone Biondi, Andrea Canini e Andrea Baliotti con coraggio e voglia di investire nonostante il difficile momento che tutti viviamo hanno deciso di dare vita a una profonda opera di ristrutturazione del locale che è durata un paio di settimane e che ha trasformato il MokBar. Rovere, ulivo, pietra di Cardoso e ferro: ecco i materiali utilizzati per la ristrutturazione a tempo di record che hanno dato vita a un ambiente elegante, caldo, ancora più accogliente. Un motivo in più, oltre alla bravura dei gestori, per regalarsi una colazione o un pranzo in un storico approdo del centro.