L'evento



Torna la Raccolta fondi Corri con Paolo 2021

sabato, 24 aprile 2021, 16:29

L'anno scorso, a causa dell'Emergenza Sanitaria da Covid-19, non è stato possibile organizzare la decimaedizione della "Corri con Paolo" con la solita gioiosa grande partecipazione diretta. L'evento si è svolto lo stesso virtualmente e sono stati raccolti abbastanza fondi per continuare ad aiutare l'AGBALT nelle sue importantissime attività in favore dei bambini colpiti da Leucemie o Tumori e delle loro famiglie.

Visto l'entusiasmo ed il successo dell'anno scorso, ed ovviamente il perdurare della pandemia, anche quest'anno, è stato pensato di attivare una raccolta fondi per sostenere l'AGBALT. L'invito è a donare, immaginando di poter davvero partecipare all’undicesima edizione della "Corri Con Paolo". Il Gruppo Donatori di Sangue Fratres Alberto Tintori di Montecarlo ha deciso di sostenere ulteriormente l’iniziativa raddoppiando le donazioni che saranno raccolte, fino all'obiettivo stabilito di 3000 euro. Per poter donare online attraverso la piattaforma GoFundMe:

https://www.gofundme.com/f/corri-con-paolo-2021-per-agbalt

Chi preferisce inviare un bonifico può farlo con i seguenti dati:

IBAN: IT30U0503470190000000113605

Intestatario: Gruppo Donatori Sangue Fratres Montecarlo

Corri Con Paolo XI

BIC: BAPPIT21S42