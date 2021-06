L'evento



Atletica Virtus:Aurora Massaglia vince il prestigioso Trofeo Pratizzoli con la maglia della rappresentativa toscana. I risultati del fine settimana

lunedì, 7 giugno 2021, 14:48

LUCCA. Un altro fine settimana di risultati esaltanti e di soddisfazioni per la Virtus Lucca. Permane ancora l’eco dello straordinario risultato di Nicky Russo, atleta paralimpico specialista nel getto del peso che, venerdì 4 giugno, all’esordio azzurro nei Campionati Europei paralimpici di Bydgoszcz in Polonia, ha conquistato la medaglia di bronzo con la misura di 13.12. Un podio frutto di impegno, passione e determinazione che ha fatto esultare e gioire indistintamente tutto il mondo dell’atletica.

A inorgoglire ulteriormente la società biancoceleste, ecco l’esito della prova della Cadetta Aurora Massaglia che, con la maglia della rappresentativa toscana, sale sul gradino più alto del podio del prestigiosissimo Trofeo Luigi Pratizzoli, migliorando il suo precedente record personale nel salto in lungo e riappropriandosi, con la misura di 5.48, della leadership stagionale italiana. Un risultato di grande rilievo per la giovanissima atleta allenata dal tecnico Lorenzo Dumini che si conferma profilo di grande interesse nel panorama dell’atletica nazionale.

A Siena arriva il season best per Idea Pieroni che, nel salto in alto, vince la gara con 1.83, misura molto incoraggiante in vista dei Campionati italiani Juniores di Grosseto in programma dall’11 al 13 giugno. L’atleta barghigiana, in forza al Gruppo Sportivo Carabinieri, si conferma in crescita. Tra i Cadetti e le Cadette impegnati a Siena, primo e secondo posto per Chiara Franceschini ed Elena Abetini nel salto triplo femminile mentre nella stessa gara maschile in evidenza Marco Pardini, Leonardo Pierotti e Nicholas Pellegrini. Bene anche Joseph Manfredi nel salto in alto.

Nel mezzofondo, nuovo personal best per Zohair Zahir che, in gara a Gravellona Toce nei 3000, guadagna un ottimo terzo posto con 8’35”41.

Altri due risultati eccellenti si registrano al Trail del Capitano di Ventura Spadaforte a Colle di Buggiano dove Filippo Ceccarelli vince la 15k mentre Juri Zanni, nella 24k, è quarto assoluto in classifica generale e secondo di categoria.

Al Meeting di corsa Città di Fucecchio, ancora un grande prova per Saverio Messina nella gara degli 800 chiusa al terzo posto in 1’57”80. Dietro di lui gli altri compagni di scuderia Tommaso Di Riccio, Tomas Tei e Davide Bertoli, autori di buone prestazioni.

Un pizzico di rammarico per Clarice Gigli che, nonostante il gran percorso di crescita e l’ottima prestazione in pista, manca per la seconda gara consecutiva di un soffio il minimo per i Campionati italiani. Buone prove anche per Irene Giambastiani, Anna Lucarotti e Azzurra Landucci. Nel lancio del giavellotto pregevoli secondo e terzo posto per le due Allieve Francesca Calta e Giulia Lorenzetti.

La rassegna si conclude con le ottime prestazioni dei Cadetti e delle Cadette chiamati in pista a Castelnuovo Val di Cecina. Nel salto in lungo maschile bravi Simone Melani, Cristian Cordoni, Vutha Locci e Matteo Luti. In quello femminile molto bene Veronica Landucci sopra i 4 metri e degne di nota anche le prove di Soad Dechchach, Gemma Paolini, Sara Isola ed Elena Panerai. Nel lancio del peso, convincente vittoria di Patrizia Rogai che con la misura di 6.31 si assicura il primo gradino del podio.