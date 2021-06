L'evento



Atletica Virtus:grande festa per il ritorno in pista dei piccoli atleti categoria Ragazzi e Ragazze

giovedì, 3 giugno 2021, 15:25

LUCCA. La Festa della Repubblica riserva nuove sorprese alla Virtus che ha visto i suoi atleti impegnati nelle varie specialità. Eccellente risultato per Martina Guidotti che a Rieti, nella gara dei 400 ostacoli, sigla il primato stagionale con il crono di 1’08”07, strappando il pass per i Campionati italiani di Grosseto categoria Promesse.

Altra grande prova quella di Vito Di Bari nella marcia 10 km chiusa in 42’33” ad Acquaviva delle Fonti dove migliora il tempo rispetto alla precedente gara di maggio. A Prato ancora un’ottima prestazione per la Cadetta Giada Bartolozzi che corre gli 80 ostacoli in 13”45 finendo la gara in seconda posizione. Negli 800 maschili molto bene Saverio Messina -ampiamente sotto i due minuti con un miglioramento di 4” sul precedente – e buona prova anche per Davide Bertoli e Fabio Pizzo. Nota di merito anche per gli Allievi Matilda Opisso e Daniel Galligani impegnata rispettivamente nella gara dei 200 metri femminile e maschile. Buon tempo per Clarice Gigli che tuttavia manca per un soffio il minimo per la qualificazione ai Campionati italiani. Soddisfazione per la Junior Elisa Fontana nel salto triplo. A Modena, al Memorial Goldoni Benetti, Alessandro Pregnolato fa 10”81 nei 100 e 22”16 nei 200, mentre Zohair Zahir chiude gli 800 metri in 1’56”84.

Grande festa infine per il ritorno in pista, dopo quasi due anni di stop forzato, dei piccoli atleti categoria Ragazzi e Ragazze che a Prato, nella prima prova del Trofeo Nazionale, hanno potuto finalmente rivivere una giornata di sport all’insegna della condivisione e dell’entusiasmo sotto l’attenta guida della responsabile Laura Banducci e degli istruttori Silvia Della Ghella, Mattia Mugnani e Francesco Giorgi.