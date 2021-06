L'evento



Europei, è tempo degli ottavi - l'Italia grande favorita

sabato, 26 giugno 2021, 17:18

Pronti? Si parte. L'Italia di Roberto Mancini è la nazionale che, più delle altre, ha impressionato in questi Europei 2020 disputati con un anno di ritardo. Sempre gare in controllo, pochissimi rischi e grande spettacolo. Ma non ha ancora fatto davvero nulla, ora comincia il bello e il tremendamente difficile.



Da questo momento in poi sono gare secche, senza appello e quindi non c'è tempo per rimediare ad un eventuale debacle. Ben lo sa chi ama puntare qualche euro sulla vittoria di questa piuttosto che di quell'altra squadra. Italia favoritissima dai bookmakers e, per chi si appresta a scommettere, farlo solo su siti specializzati e legali come starcasino, prestando attenzione alle promozioni o bonus offerti per l’evento specifico.



E' TEMPO DI OTTAVI - Da sabato via alle danze degli Ottavi di Finale, due gare al giorno da sabato a martedì. L'Italia affronta l'Austria (sabato ore 21) e sulla carta è grande favorita, ma nulla è scontato. Nella stessa giornata (ore 18) si gioca Galles-Danimarca.

Domenica sotto con Olanda-Repubblica Ceca (ore 18) e Belgio-Portogallo (ore 21), la prima super sfida di questa fase e il match che più degli altri dobbiamo tenere d'occhio perchè se superiamo gli austriaci ci tocca una delle due: meglio Ronaldo o Lukaku? Intanto pensiamo a vincere sabato...



Il lunedì è la volta di Croazia-Spagna (ore 18) e a seguire Francia-Svizzera (ore 21), mentre il martedì si apre con la sfida clou degli Ottavi, Inghilterra-Germania (Wembley degno teatro, ore 18) per chiudersi con Svezia-Ucraina (ore 21).

I QUARTI DI FINALE 2 e 3 LUGLIO - Venerdì 2 luglio decolleranno i Quarti di finale tra le squadre che vinceranno le rispettive sfide degli Ottavi. L'Italia, come detto, se rispetta il pronostico se la giocherà il sabato contro Belgio o Portogallo venerdì 2 alle ore 21, mentre nel pomeriggio (ore 18) gara tra la vincente di Croazia-Spagna e la vincente di Francia-Svizzera. Sabato 3 luglio le altre due sfide: alle ore 18 le due vincenti di Olanda-Repubblica Ceca e Galles-Danimarca, a seguire (ore 21) le vincenti di Inghilterra-Germania Svezia-Ucraina.



DOVE VEDERE GLI OTTAVI DEGLI EUROPEI - Tutte le partite saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky mentre la Rai trasmetterà, ogni giorno, la partita delle ore 21.00. In streaming sarà possibile seguire le partite su SkyGo, Now o RaiPlay.