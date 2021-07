L'evento



Virtus Lucca: atletica ed entusiasmo a braccetto al campo scuola Moreno Martini: i risultati del secondo test event

giovedì, 15 luglio 2021, 16:15

LUCCA. Grande soddisfazione per il secondo dei due test event organizzati dalla Virtus Lucca che, dopo oltre due anni di assenza, ha riportato a Lucca l’atletica leggera attraverso due manifestazioni ben riuscite sotto l’ottima e capillare organizzazione della società e dello staff biancoceleste e nel segno dell’entusiasmo. Un’autentica giornata di festa per tutti gli atleti in gara sulla pista rinnovata del campo scuola Moreno Martini che può finalmente ospitare ogni genere di competizione.

Nel Biathlon Ragazzi, giunto alla quarta giornata, bravi Alessandro Vanni e Federico Serafini nel salto in alto entrambi con 1.25 mentre nel salto in lungo primo Gioele Pellicci con 4.15 e terzo con 3.97 Francesco De Carlo, terzo anche nella classifica generale. Nel Biathlon Ragazze quarta e quinta nel salto in alto rispettivamente Nicola Trzos e Alice Albiani entrambe con 1.20, mentre nel salto in lungo seconda Alice Albiani 4.07. La classifica generale vede seconda Gaia Simi e quarta Sara Paterni.

Nella gara dei 300 Cadetti terzo posto per Marco Pardini. Tra le Cadette invece sesta posizione per Bianca Pelini e settima per Elena Abetini. Nei 200 metri maschili in evidenza Pietro Faraggiana e Nassim Moraytel entrambi terzi con il tempo di 23”14. Nella stessa gara femminile settima Giulia Sabò, dodicesima Clarice Gigli e dietro di lei le due Allieve Diana Amabile e Francesca Marchetti.

Nei 3000 maschili buoni risultati per gli Juniores Tomas Tei e Paolo Marsili e per l’Allievo Leonardo Quilici. Nei 3000 femminili bene Marina Senesi. Nella gara dei mille metri Cadetti e Cadette buon tempo per Federico Ascareggi e Martina Boschi. Nel pomeriggio di ieri intanto a Vicenza, al meeting “Brazzale”, buone prestazioni di Elisa Naldi, seconda nel salto in lungo con la misura di 6.12, e di Lorenzo Dumini nei 100 metri con il crono di 11”11.

La giornata si conclude con il personal best per Marta Castelli che, impegnata nella gara dei 1000 metri allo stadio Nando Martellini di Roma, chiude con 2’52”50 che le vale l’ampio miglioramento personale.