I maggiori produttori mondiali di software per giocare

venerdì, 16 luglio 2021, 07:24

Le app sono al centro dell’era digitale. Oggi gli sviluppatori di software devono inventarsene sempre una nuova per tenere alto l’interesse e garantire un certo intrattenimento all’utenza. Come prevedibile, sono i videogiochi ad andare per la maggiore negli store di smartphone e dispositivi portatili. Insomma, le console casalinghe hanno fatto proseliti, avviando inconsapevolmente un’era rivoluzionaria per il gaming. Se prima era necessario impugnare un joystick e collegarsi al televisore per giocare, oggi bastano due click per scaricare un gioco e iniziare ad usufruirne. Molti titoli che hanno fatto la storia dei videogame trovano godono quindi di app a tema: da Super Mario ai Pokémon, passando per FIFA e Call of Duty. Difficilmente chi naviga su uno store non riesce a trovare almeno un contenuto che sia di proprio interesse.



La Nintendo è ancora tra le software house più apprezzate e ricche in circolazione. D’altro canto, i nipponici hanno dato vita a personaggi che hanno fatto conoscere il settore videoludico al mondo intero. Ad esempio, la serie di Super Mario va avanti da più di 30 anni e pur proponendo spesso e volentieri idee riciclate, con la scusa di strizzare l’occhio ai nostalgici, continua a sfornare capitoli e spin-off, la maggior parte dei quali dedicata al mondo dello sport. Già, lo sport: genere per eccellenza nell’ambito dei videogiochi.



Lo sa bene la Electronic Arts, sviluppatrice di FIFA e NBA Live. Anche la Konami, con Pro Evolution Soccer, ha venduto bene nell’ultimo ventennio. Senza le simulazioni calcistiche, il mercato dei videogame sarebbe molto più arido. FIFA e PES devono la loro longevità soprattutto alle modalità online, che permettono ai giocatori di sfidarsi e di spendere denaro vero e proprio nel tentativo di trovare giocatori da inserire nelle loro squadre dei sogni.



Non mancano sorprese o meteore che possono cavalcare l’onda mediatica, come InnerSloth, creatore di Among Us, un gioco del 2018 che è balzato agli onori della cronaca solo nel 2018. Spesso e volentieri i giochi più semplici si ritrovano con i riflettori addosso e battono il ferro finché è caldo, prima che passino di moda. Una decina di anni fa erano Ruzzle, Angry Birds e Fruit Ninja a far parlare di sé, poi è toccato a Pokémon Go. Un po’ come avviene con le slot machine più giocate sul web, altro punto fermo dell’offerta digitale, è tutta questione di fortuna. I giochi sono comunque destinati a rinnovarsi nel tempo.



Non potrebbe essere altrimenti, perché la maggiore accessibilità al parco titoli ha alimentato e catalizzato anche le richieste da parte dell’utenza, che sanno di poter contare continuamente su aggiornamenti o seguiti dei giochi di maggiore tendenza. A questo punto, risulta difficile pensare che delle nuove realtà possano affacciarsi al mercato in futuro, riuscendo a far prevalere le proprie idee. Casi di popolarità improvvisa come quella che ha investito Among Us capitano una volta ogni 10 anni. Il mondo dei videogiochi è ormai da tempo in mano ai soliti noti. Poco male, però: considerando com’è andata finora, non si può certo che il divertimento sia mancato…