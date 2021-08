La Folgor Marlia riparte con l’Empoli Academy

Altri articoli in L'evento

lunedì, 2 agosto 2021, 15:46

Matteo Martinelli, il direttore tecnico della Virtus Lucca, non riesce a contenere l’emozione per l’impresa di Marcell Jacobs, il primo italiano in grado di vincere una medaglia d’oro olimpica nei cento metri la cui carriera è iniziata con la maglia biancoceleste

venerdì, 30 luglio 2021, 12:20

La formazione che ha rappresentato l’Italia ai Mondiali in Sudafrica nel 2018, il Calcetto Bar Indiana, con base a Segromigno in Monte, ritorna alla grande in attività vincendo due tornei di seguito, al Checchicalcio di Carraia e alla Fralbe di Mugnano

martedì, 27 luglio 2021, 13:21

Ancora novità a Marlia dove c'è pieno fermento calcistico. Dopo la scissione della scorsa stagione e la separazione tra gruppo Prima squadra e Juniores e settore giovanile, che aveva portato alla nascita della FOLGOR SAN PIETRO A VICO e dell'ACADEMY FOLGOR MARLIA, ecco un nuovo cambiamento: tutte le cariche societarie...

venerdì, 16 luglio 2021, 16:18

I due saltatori della Virtus, impegnati con la maglia della nazionale ai campionati europei under 20 on corso di svolgimento a Tallin, in Estonia, hanno entrambi conquistato l'accesso alla finale con due prestazioni da incorniciare nella gara di qualificazione