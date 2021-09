L'evento



La festa allo stadio di Marlia

martedì, 21 settembre 2021, 18:31

Alla presenza dell’assessore allo sport del comune di Capannori Lucia Micheli, del responsabile nazionale delle scuole calcio Empoli Yuri Pucciarelli, di tutti i dirigenti della società e dei 190 tesserati, si è svolta la presentazione di tutte le squadre della Folgro Marlia.

La società è ripartita da un anno con nuovo impulso e con nuovi dirigenti che hanno portato quell’entusiasmo necessario a chi ci vuole fare calcio, l’entusiasmo di tutti era evidente e per l’occasione è stato presentato anche il nuovo sponsor “ Riccardo Corredi” che già si è impegnato in diverse società dilettantistiche e si contraddistingue per la grande passione che ha per il calcio.

Il presidente Landi ha sottolineato che questo sarà l’anno zero per tutti ed ha chiesto a tutti il massimo impegno per far si che la Folgor Marlia torni ad essere quella società importante che è sempre stata nel tempo e lo stadio torni a brulicare di bambini che nutrono la passione per il calcio. Chiusura con fuochi d’artificio, visto che non ci sono stati per Santa croce, e dopo un buon piatto di tordelli lucchesi.