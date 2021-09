Virtus Lucca:Mattia Paterni campione toscano Juniores nei 110 ostacoli

Altri articoli in L'evento

giovedì, 2 settembre 2021, 14:54

Si chiude con un ottavo posto la partecipazione di Nicky Russo, atleta paralitico della Virtus Lucca, alle paralimpiadi di Tokyo. L'atleta lucano, primatista italiano e bronzo ai recenti Campionati europei, non va oltre la misura di 12.58

lunedì, 16 agosto 2021, 14:51

Tra meno di 48 ore inizierà l'avventura di Idea Pieroni, salto in alto, e Matteo Oliveri, salto con l'asta, ai Mondiali Under 20 di Nairobi in Kenya. I due sono stati inseriti nella rappresentativa dei 43 azzurrini chiamati a rappresentare l'Italia nella competizione mondiale

martedì, 10 agosto 2021, 15:40

Il quarantaseienne atleta paralimpico della Virtus Lucca, specialista nel getto del peso categoria F35, farà parte della delegazione azzurra che disputerà i Giochi Paralimpici di Tokyo in programma dal 24 agosto al 5 settembre

mercoledì, 4 agosto 2021, 12:33

La Fiorentina è pronta per una stagione rivoluzionaria. Negli ultimi anni la piazza viola non ha potuto vivere troppe gioie e anzi è rimasta delusa dalle continue lotte per non retrocedere