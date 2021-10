Bcl all'esordio casalingo in campionato

Altri articoli in L'evento

lunedì, 4 ottobre 2021, 15:32

La giovane atleta biancocelesti, allenata dal tecnico Lorenzo Dumini, conclude al settimo posto e contribuisce al sesto posto della Toscana nel settore salti e al settimo nella classifica generale. Bene nel week end anche Zanni, Kisorio, Orsucci, Pizzo e Mukanganda

lunedì, 4 ottobre 2021, 11:42

Prima partita di campionato per il Basketball Club Lucca e prima trasferta tutt'altro che semplice, una delle più lunghe per raggiungere il Pala Perucatti in terra senese e giocarsela nell'arena densa di storia della Virtus Siena che alla fine si impone per 84-83

sabato, 2 ottobre 2021, 15:21

I giocatori delBasketball Club Lucca calcheranno il parquet sfidando la Virtus Siena nella prima di campionato di Serie C Gold che si disputerà fuori casa. Per vederli giocare al Palatagliate di Lucca toccherà aspettare il 9 ottobre: partita la campagna abbonamenti

lunedì, 27 settembre 2021, 13:10

Venerdì sera 1 ottobre, alle ore 21, al Real Collegio di Lucca, verrà presentato il nuovo libro del giornalista-scrittore Paolo Bottari dedicato alla storia dello sport lucchese, “L’Oro di Lucca – Le imprese, i campioni e le pagine epiche dello sport di tutti i tempi”