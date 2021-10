Folgore Marlia, sabato e domenica due giorni di festa per i giovani calciatori

Altri articoli in L'evento

mercoledì, 13 ottobre 2021, 15:45

Eccezionale riconferma degli azzurri ai Campionati Mondiali di Fotografia Subacquea e Video Subacqueo, andati in scena dal 4 al 8 Ottobre 2021 a Porto Santo, in Portogallo: Guglielmo Cicerchia nella categoria grandangolo con modella Iwona Molsa ( entrambi atleti del Sub Città di Lucca - Photo Team) centra la medaglia...

lunedì, 11 ottobre 2021, 15:09

A Forlì, ai campionati italiani su strada, risultati importanti da tutti gli atleti in gara. Ad Arezzo ottima prova degli atleti categoria Ragazzi e Ragazze impegnati nella finale regionale. Secondo posto di Juri Zanni nel Valdambra Trail

domenica, 10 ottobre 2021, 14:06

Per i ragazzi targati Bcl il canestro sembra stregato, è un dialogo continuo con il solo ferro, la sirena poi mette fine alla partita sul punteggio di 60/81 assegnando la vittoria all'ABC Castelfiorentino che ha saputo costruirsi punto dopo punto dal secondo quarto in poi

domenica, 10 ottobre 2021, 10:30

Nelle acque dell'Isola d'Elba si sono conclusi i campionati italiani di fotografia subacquea 2021 che rappresentano la ripartenza di questo speciale settore agonistico della subacquea dopo l'epoca delle restrizioni dovute al Covid-19: il team lucchese sottotono