Fotografia subacquea: la ripartenza è dall'Isola d'Elba

domenica, 10 ottobre 2021, 10:30

Nelle acque dell'Isola d'Elba si sono conclusi i campionati italiani di fotografia subacquea 2021. L'avvenimento di per sé è molto importante perché rappresenta la ripartenza di questo speciale settore agonistico della subacquea dopo l' epoca delle restrizioni dovute al Covid-19. Basti pensare che lo scorso anno, in mezzo a mille difficoltà organizzative ma anche sanitarie, si poterono svolgere soltanto i campionati italiani per società senza dare luogo alle competizioni individuali con macchine compatte e reflex .

E' stato comprensibile dunque che la partecipazione ai campionati 2021 sia stata un po' più ridotta rispetto agli standard degli anni passati, ma il fatto che la FIPSAS è ripartita ad organizzarli è un fatto più che positivo. Anche la rappresentanza dei fotosub delle squadre lucchesi è stata assai ridotta rispetto agli anni trascorsi. In modo particolare ne ha risentito il Sub Città di Lucca - Photo Team che tra convocati con la nazionale ai campionati mondiali di Porto Santo, ed infortunati con acciacchi vari, ha visto come suoi soli porta bandiera il campione italiano del 2016 Roberto Frare ( 18° individuale reflex ) e Carlo Bisciarri ( 23° individuale reflex ).

Una prova opaca quella del team lucchese, parzialmente spiegabile con le ridotte opportunità di allenamento incontrate negli ultimi mesi. Meglio è andata ai cugini del Sub Versilia di Forte dei Marmi che nella categoria reflex per società ha ottenuto il 3° posto in classifica generale con Bianchini e Ratti . Per la cronaca, si è confermato campione d'Italia Davide Lombroso del Ci.Ca. Sub Bogliasco (GE) che già vinse l' ultima edizione del 2019 . Con lui si è guadagnato il titolo nazionale nella categoria compatte Chiara Scrigner del Centro Sub Nuoto 2000 di Faenza (RA). Sempre a Faenza, ma nella bacheca del club Sub Faenza ,è andato anche il titolo reflex per società con la coppia Iardino - Salzedo.

Non fanno a tempo a spegnersi le luci sul campionato nazionale della rinascita dell' Isola d'Elba, che subito si accendono i riflettori sul palcoscenico della fotografia subacquea mondiale. Più precisamente nelle acque di Porto Santo, isola portoghese vicina alla più nota Madera nell' oceano Atlantico, dove dal 4 Ottobre nelle fila della nazionale italiana gli atleti del Sub Città di Lucca - Photo Team Guglielmo Cicerchia e Iwona Molsa, stanno tentando di difendere il titolo iridato conquistato nel 2019. A loro vanno gli auguri di tutti gli sportivi e più segnatamente di tutti i subacquei di Lucca e provincia. DANIELE BOSCHI