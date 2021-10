L'evento



Il Basketball Club Lucca al via stagionale a Siena

sabato, 2 ottobre 2021, 15:21

Si sono preparati a lungo, hanno provato schemi e tattiche di gioco, sperimentato formazioni, sono scesi in campo nelle amichevoli per testare e studiare il modo migliore per affrontare la nuova stagione e, finalmente, domani (3 ottobre) i giocatori delBasketball Club Lucca calcheranno il parquet sfidando la Virtus Siena nella prima di campionato di Serie C Gold che si disputerà fuori casa.

Per vederli giocare al Palatagliate di Lucca toccherà aspettare il 9 ottobre. Quindici, in tutto, le partite previste in casa come da calendario e, in vista delle quali, si respira grande entusiasmo. Poter riportare il proprio pubblico a fare il tifo dalle gradinate del Palatagliate - dopo l’ultimo anno in cui ci si è necessariamente dovuti adeguare alle misure di contenimento legate al Covid - è per il Bcl una nuova importante spinta a fare sempre meglio e sempre di più. La partecipazione della città, infatti, rappresenta, oggi più che mai, un sostegno fondamentale e, fare rete con l’intera comunità, costituisce un valore aggiunto in termini sportivi, sociali e umani.

Ecco perché è con grande orgoglio che, in occasione della conferenza stampa ospitata dal negozio BomberCaffè di Borgo Giannotti, sponsor della campagna abbonamenti, il Basketball Club Lucca dà ufficialmente il via all’acquisto delle tessere per tutti coloro che vorranno assistere alle partite in casa del campionato di serie C Gold.

In carnet, 15 match al costo di 80 euro complessivi a persona. L’abbonamento sarà nominale e non potrà essere ceduto a terzi. I familiari dei ragazzi iscritti a Bcl e a Lucca Academy Basket (Lab) potranno usufruire di una riduzione con uno speciale pacchetto ingressi a 60 euro (max due a tesserato). Ma sarà possibile anche comprare un biglietto singolo al prezzo di 8 euro a partita. L’ingresso sarà, invece, gratuito per tutti i ragazzi di età inferiore a 18 anni.

Da mercoledì 6 ottobre sarà possibile acquistare le tessere. Per farlo, basterà recarsi nei tre punti vendita di Lucca di BomberCaffè, rivolgersi alla reception della palestra Ego Wellness Resort o richiederle direttamente al Palatagliate dalle 18,30 alle 20 mercoledì, giovedì e venerdì e prima della partita di sabato 9 ottobre. Sottoscrivendo l’abbonamento, si avrà diritto a uno sconto del 10% sui prodotti del negozio BomberCaffè.

In base alle eventuali variazioni sulle norme anticovid in merito alla capienza del Palatagliate, potranno essere successivamente messi in vendita nuovi abbonamenti o biglietti.

Un momento importante per la società lucchese, sia in termini sportivi che per il legame con tutta la tifoseria che potrà rinnovare la propria fiducia anche per la stagione che sta iniziando con unroster d’eccellenza guidato da coach Alberto Tonfoni.

Ecco l’elenco in ordine di maglia: Fabio Lippi 5 (Play-Guardia), Alessandro Piercecchi 8 (Ala),Andrea Barsanti 9 (Guardia), Matteo Russo 10 (Play-Guardia), Davide Vona 12 (Ala), Andrea Simonetti 15 (Ala-pivot), Filippo Balducci 17 (Guardia), Francesco Burgalassi 18 (Guardia),Jacopo Pierini 20 (Pivot), Francesco Cattani 33 (Play). Durante l’anno, inoltre, si aggregheranno alla prima squadra alcuni ragazzi provenienti dalle categorie Under 19 Gold e Under 17 eccellenza.