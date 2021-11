L'evento



Il Baskeball Lucca supera Montevarchi

lunedì, 8 novembre 2021, 14:28

Basketball Club Lucca – Fides Montevarchi



22/19 – 35/38 - 59/53 - 77/71

22/19 – 13/19 – 24/15 – 18/18



Lippi 9, Piercecchi , Barsanti 16, Russo 6, Benini 19, Vona 9, Simonetti 4, Balducci , Burgalassi 10, Pierini 4, Cattani

All. Tonfoni, Ass. Pizzolante, Ass. Nalin



Fides Montevarchi

Cacciatori 4, Facciolà 9, Caponi Alberto 6, Sereni 7, Dainelli 9, Mica 6, Caponi Andrea , Malatesta 14, Bonciani 16

All. Paludi



Inizio fulminante del Basketball Club Lucca sotto il segno di Vona, uno su due dai liberi e in sequenza due belle triple e tanto gioco, i giallo verdi rispondono accorciando, ma l'inerzia guadagnata in partenza rimane a favore dei ragazzi di Tonfoni che si portano sul più 9 con Simonetti, per i valdarnesi, Sereni e compagni reagiscono con buone penetrazioni che gli permettono di recuperare punti, chiudendo il primo quarto sotto di tre lunghezze.



E' il Montevarchi che apre il secondo quarto, la risposta del Bcl arriva dalle mani di Pierini, segue uno scambio di triple che portano a cinque minuti dal riposo il punteggio sul 27/26, sono gli ospiti che controllano il gioco in questo secondo quarto, riuscendo ad impattare sul 27/27 e con due liberi spingersi sul più due.

Tocca a Barsanti riportare in pareggio il risultato, a Benini mettere il più uno ed ancora a Barsanti da centro campo sparare uno dei suoi missili da tre punti, per il Montevarchi Caponi dalla lunetta stabilisce la nuova parità a un minuto dalla sirena, gli ospiti sfoderano maggiore agonismo e riescono a chiudere sul più 3. Il riposo dell'intervallo sembra aver dato nuovo vigore al Bcl, soprattutto a Benini artefice del recupero sugli ospiti, mentre il sorpasso del più due è a firma Lippi. È un secondo quarto combattuto, canestro dopo canestro, con un Basketball club Lucca che si tiene stretto un vantaggio di sei lunghezze che gli permette di tenere il naso avanti a fine terzo.



Ultimo quarto per giocarsi la partita, il Bcl in cerca di conferme ed un Montevarchi a caccia dei suoi primi due punti in questo campionato.

L'agonismo in campo non manca, la partita si è accesa, con il risultato che Barsanti deve abbandonare il parquet anzitempo, il Bcl sembra crederci e spinge sull'acceleratore portandosi sul 71/62 poco più di due minuti dal termine con Lippi sulla lunetta per il più dieci.

Un time out ferma il gioco, a trarne maggior profitto è il Montevarchi che aumenta il regime dei giri mettendo in campo una elevata dose di agonismo e aggressività tanto da permettergli di avvicinarsi paurosamente ai ragazzi di Tonfoni, il count down segna 31 secondi di gioco da far trascorrere e quattro punti di vantaggio, un fallo e Vona dai liberi fa due su due chiudendo la partita a 77 punti contro i 71 degli ospiti.