Cena degli auguri in casa Folgor Marlia

mercoledì, 15 dicembre 2021, 13:23

Ieri sera (14 dicembre) si è svolta presso i locali dello stadio di Marlia la cena di Natale di tutti i componenti della società. Bellissima l’atmosfera che si respirava, un grande gruppo di persone con una passione smisurata per il calcio e per la Folgor Marlia. Un'ottima base per ricostruire quel sodalizio che è stato per tanti anni punto di riferimento calcistico per tanti anni nella zona.

Dopo la cena il presidente Landi ha ringraziato tutti i presenti e espresso la soddisfazione per questo nuovo percorso iniziato dalla società. Giovedì 23 dicembre ci sarà invece la consueta consegna del pensiero di Natale a tutti i calciatori. La società Folgor Marlia coglie l’occasione per augurare a tutti gli sportivi un sereno Natale ed felice 2022!