L'evento



Atletica Virtus Lucca vice campione toscana di staffette Cross Assoluti

lunedì, 21 febbraio 2022, 15:14

LUCCA – Una bellissima giornata di sport inserita nel contesto di un’organizzazione impeccabile con una vasta partecipazione di atleti in uno degli scenari urbani più affascinanti e suggestivi del mondo.

È questo il risultato più brillante di una domenica di festa e dell’impegno da parte dell’Atletica Virtus Lucca, capace, anche in occasione dei Campionati regionali di Cross, di non perdere mai di vista la propria missione sociale, oltre che sportiva, in questo delicato momento storico. Circa 850 atleti di oltre 50 società differenti hanno invaso gli spalti delle Mura urbane restituendo la propria dimensione a uno degli appuntamenti più attesi della stagione invernale dell’atletica, la manifestazione di cross che da oltre vent’anni è di casa a Lucca. La soddisfazione per la riuscita dell’evento fa il paio con l’ottimo argento della staffetta maschile Assoluti composta da Aymen Rezguy, Paolo Marsili, Filippo Sodini e Zohair Zahir, che si piazza sul secondo gradino del podio. Decima e sedicesima le due staffette Assoluti composte rispettivamente da Gabriele Chelini, Andrea Leonetti, Sebastiano Simonetti e Tomas Tei e da Walid Hallami, Fabrizio Pratali, Fabio Pizzo e Tommaso Di Riccio. Grande gioia anche per il bronzo sia nella staffetta 3x1000 Ragazzi con Paolo Cantoni, Federico Pellegrini e Giulio Guccione, sia in quella 3x1000 Ragazze con Susanna Tambellini, Mia Galigani e Nikola Trzos. Tra i Ragazzi buona prova per le staffette composte da Yabsra Meschi, Luca Pasquini e Giovanni De Gaspari; Luca Cantoni, Matteo Donati e Lorenzo Castrogiovanni; Emanuele Sirignano, Marco Fabbrini e Gabriele Zecchini. Tra le Ragazze bene le due staffette composte da: Rosa Lippi, Sara Campani, Cassandra Pierazzini e Sofia Polimeno, Alice Albertella, Linda Rosi. Sesto posto per la staffetta 3x1000 Cadetti con Matteo Luti, Vutha Locci e Cristian Cordoni e valida prestazione anche per Alessandro Vanni, Nicola Petroni e Gioele Ciomei.

Il fine settimana si completa con il doppio podio di Cecilia Naldi al Meeting salti indoor di Firenze che conquista l’oro e il primato personale nel salto triplo con la misura di 11.95 e l’argento nel salto in lungo con 5.49. Personal best nel salto in lungo anche per i due Allievi Leonardo Pierotti (5.51) e Bianca Pellini (4.94). Ottime prestazioni anche per Diana Amabile e Romy Galigani. Chiude la rassegna lo strepitoso tredicesimo posto assoluto per Juri Zanni che con registra il primato personale alla maratona di Carrara con il crono di 2 ore e 57.