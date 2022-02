L'evento



Come trovare più tempo per se stessi nell’arco della giornata

lunedì, 21 febbraio 2022, 12:11

Come trovare più tempo per se stessi nell’arco della giornata

Nel caos della nostra vita quotidiana, sembriamo faticare sempre di più a trovare del tempo da dedicare a noi stessi, ai nostri hobby, alle nostre passioni più autentiche. La maggior parte delle persone è infatti abituata a completare una routine giornaliera estremamente precisa, dividendosi tra la casa, il lavoro e i propri impegni sociali, dimenticandosi del tutto della coltivazione di sé e della propria personalità. Chi è riuscito a conquistarsi una posizione sociale di prim’ordine, con un lavoro ben retribuito e una famiglia apparentemente felice, spesso sembra dimenticarsi di se stesso, dedicando ogni energia al mantenimento e al consolidamento della propria comfort zone.

Un’ancora di salvezza

Trascurare se stessi in questo modo è estremamente rischioso: affidando la propria felicità e la propria stabilità emotiva a fattori situati al di fuori di se stesso, come la famiglia, il lavoro o gli amici, la persona rischia di trovarsi impelagato in una situazione senza via d’uscita, soprattutto se l’equilibrio faticosamente costruito nel corso degli anni dovesse improvvisamente spezzarsi. La fine di una relazione, un incidente imprevisto e l’eventuale perdita del lavoro, in questo senso, potrebbero precipitare chiunque in una crisi profonda e irreversibile, dalla quale potrebbe essere estremamente arduo riprendersi. Per evitare di ritrovarsi in questa tristissima condizione, gli individui devono giocare d’anticipo: ognuno deve infatti dedicare più tempo a se stesso e alla coltivazione di un’attività o di una passione squisitamente personale, che non preveda il coinvolgimento di altri, un’attività da svolgere magari in solitudine, e con grande godimento. Non parliamo di un’attività banale come la visione di film su Netflix, ma qualcosa di molto più profondo.

La realizzazione di se stessi non dipende dagli altri e dalle circostanze esterne: è legata unicamente alla propria individualità, e a tutte le azioni intraprese dal singolo per sviluppare progressivamente la propria personalità. Il primo passo da compiere, da questo punto di vista, è una modifica sostanziale della propria routine quotidiana: nelle ventiquattro ore che compongono un giorno, ognuno di noi deve trovare il modo di ritagliarsi un’ora o due da dedicare unicamente a se stesso, compiendo tutte quelle attività che altrimenti non si potrebbero completare in altri momenti della giornata (per via degli impegni lavorativi o sociali con cui tutti dobbiamo fare i conti). Uno dei momenti migliori per dedicarsi a sé, in un certo senso, è la mattina: decidendo di alzarsi due ore prima del solito, le persone avranno molto più tempo a disposizione per studiare, meditare, per migliorarsi continuamente, anche attraverso una sessione di attività sportiva. Alla fine di queste due ore, dopo aver aggiunto in maniera soddisfacente un altro tassello allo sviluppo di sé, la mente sarà molto più rilassata, molto più appagata, e sarà in grado di affrontare gli impegni della giornata con uno slancio positivo e un’energia davvero sbalorditivi. In questo modo non avrete più l’impressione di vivere come degli zombie metropolitani, che si alzano la mattina, salgono in macchina (o in treno) e si recano al lavoro, compiendo poi il percorso inverso prima di ricominciare tutto daccapo, con lo stesso ritmo e lo stesso atteggiamento del giorno prima, senza alcun genere di cambiamento.

La via più breve per la felicità

Chi vive in questo modo non potrà mai raggiungere la felicità, perché il tempo dedicato a se stessi è quasi inesistente, ridotto ai minimi termini. Il concreto miglioramento di sé può iniziare con la lettura: scegliete un tema che vi appassioni, comprate dei libri dedicati a quell’argomento e iniziate a divorarli nelle prime ore del mattino, prima di fare colazione e di mettervi in moto. Da questo punto di vista, un’applicazione come Goodreads può rivelarsi estremamente utile. Ripetendo questa attività per settimane, mesi e addirittura anni, i benefici per la vostra mente saranno innumerevoli, e vi consentiranno di trascorrere le vostre giornate in modo più sereno ed equilibrato.

Anche la scoperta di nuovi interessi è un ottimo metodo per dedicarsi a se stessi: è anche per questo che una piattaforma come Casinos.it continua a offrire un’impressionante selezione di giochi da casinò per tutti i gusti, da provare gratuitamente o con soldi veri, consentendo a chiunque di sperimentare il brivido legato all’autentica esperienza di gioco in un casino tradizionale. Con un impianto grafico all’avanguardia, e con il sostegno della tecnologia - basti pensare all’opzione legata ai casinò live, che permette a chiunque di interagire a distanza con un croupier in carne e ossa -, le differenze tra il casinò virtuale e quello fisico sembrano scomparire del tutto, lasciando spazio a una dimensione di divertimento sfrenato e su misura per ogni esigenza.

Dedicare più tempo a se stessi significa anche comprendere un elemento di fondamentale importanza: l’impulso al miglioramento deve partire da se stessi, dalla propria interiorità, senza alcun genere di condizionamento esterno.