L'evento



Atletica Virtus: Cadetti e Cadette, Ragazzi e Ragazze ed Esordienti protagonisti del fine settimana

lunedì, 4 aprile 2022, 15:21

LUCCA - Un fine settimana ricco di soddisfazioni per il settore giovanile della Virtus Lucca.

Domenica di sport, divertimento e ottimi risultati al Campo Scuola Moreno Martini che ha ospitato la prima giornata del Trofeo Ragazzi e Ragazze di Coppa Toscana e la manifestazione interprovinciale Esordienti. Centinaia di atleti delle province di Lucca, Pisa, Pistoia e Massa, si sono confrontati nelle diverse gare in una giornata in cui lo spirito di aggregazione e di sana competizione e i valori dello sport sono stati i veri protagonisti nella cornice della meticolosa organizzazione dell’Atletica Virtus Lucca.

Al divertimento puro degli Esordienti, che si sono cimentati sui 50 e sui 300 metri, hanno fatto da sfondo le gare di Ragazzi e Ragazze - in totale oltre cinquanta atleti biancocelesti - impegnati nel biathlon che comprendeva rispettivamente salto in lungo e lancio del peso e salto in alto e lancio del vortex. La classifica provvisoria al termine della prima giornata vede la Virtus Lucca in testa sia con la squadra maschile sia con quella femminile, in virtù delle eccellenti prove di tutti gli atleti in gara che hanno contribuito al punteggio finale. Una menzione speciale, tra gli altri, per Luca Cantoni e Federico Pellegrini quarto e quinto nella classifica individuale maschile – con Pellegrini vincitore della gara di salto in lungo che ha visto anche il terzo posto di Pierpaolo Pera e Cantoni sul terzo gradino del podio nel lancio del peso - e per Rosa Lippi e Nikola Trzos terza e sesta nella graduatoria femminile.

Nel pomeriggio di sabato invece, Cadetti e Cadette impegnati a Grosseto nella seconda giornata della fase interprovinciale del Campionato di società al termine della quale sia la squadra maschile sia quella femminile hanno conquistato il secondo posto nella classifica parziale. Ottima prestazione generale di tutti gli atleti, tra cui spiccano risultati di prestigio.

Tra i Cadetti da sottolineare il doppio oro di Marco Pardini nel salto triplo e sui 300 metri, gara in cui la Virtus strappa anche il sesto e il settimo posto con Cristian Cordoni e Vutha Locci. Molto bene anche Joseph Manfredi, quarto nel salto in alto e sesto nei 100 ostacoli e Vutha Locci settimo sui 1000 metri.

Tra le Cadette, ottima prova di Elena Abetini, seconda negli 80 ostacoli e quinta nel salto in lungo, di Delia Fazzi, argento nel lancio del peso davanti a Gemma Paolini quinta e di Viola Perotti, settima sui 300 metri.