Atletica Virtus: Cadetti e Cadette in grande evidenza alla fase interprovinciale del CdS

lunedì, 28 marzo 2022, 16:18

LUCCA – Una domenica di grandi risultati e di importanti soddisfazioni quella appena trascorsa che ha visto protagonisti gli atleti della categoria Cadetti e Cadette, impegnati nella prima giornata della fase interprovinciale del Campionato di Società.

Al Campo Scuola Moreno Martini di Lucca, che ha ospitato la manifestazione con centinaia di atleti di oltre venti società delle province di Lucca, Pisa, Massa, Pistoia, Grosseto e Livorno, si è registrato un autentico trionfo per l’Atletica Virtus Lucca che ha chiuso in testa alla classifica con la squadra femminile e al secondo posto con quella maschile.

La prima domenica di primavera ha regalato conferme e sorprese alla società biancoceleste che si è distinta ancora una volta anche per le ottime capacità organizzative. Bravissimi tutti gli atleti in gara, tanti anche alle prime esperienze, abili a mantenere alta la concentrazione senza lasciarsi tradire dall’emozione.

Ben tredici podi, sei per i Cadetti e sette per le Cadette, e tanti ottimi piazzamenti a confermare la qualità del lavoro svolto dallo staff tecnico sia in ambito maschile sia in quello femminile.

Tra i Cadetti: bravissimo Marco Pardini, primo nel salto in lungo e secondo negli 80 metri; Bian Doga secondo nel lancio del peso; Sauro Fanucchi terzo nel lancio del martello e l’accoppiata formata da Cristian Cordoni e Vutha Locci, rispettivamente sul secondo e sul terzo gradino del podio sui 150 metri. Tra le Cadette: successo perentorio di Elena Abetini, prima nel salto triplo con la misura di 10.58 e seconda nei 300 ostacoli; terzo posto per la staffetta 4x100 composta da Giorgia Bianchi, Francesca Bertolucci, Elisa Raffaelli e Flavia Vezzoso; doppio bronzo per Viola Perotti, terza sia sugli 80 metri sia sui 150; secondo posto per Sara Barsotti nel lancio del disco e terzo posto nel giavellotto per Sara Isola che, alla sua prima prova ufficiale nei lanci, sfiora il podio anche nel lancio del disco dove chiude in quarta posizione.

Menzione speciale anche per Diego Fornaciari, Elia Bani, Matteo Luti, Matteo Bresciani, Alberto Romboni, Filippo Orsi, Szabocs Pancaccini, Leonardo Stefanelli, Leonardo Francesconi, Edoardo Paganelli, Nicola Petroni, Gioele Ciomei, Matteo Luporini, Simone Melani, Joseph Manfredi, Alessandro Vanni, Gioele Pellicci, Stefano Benassini, Edoardo Baroni, Anna Del Monte, Noemi Mele, Alice Albiani, Veronica Landucci, Elena Fontana, Angela Crotti, Emma Dal Pino, Emma Lucchetti, Michela Romani, Viola Carignani, Martina Pera, Maria Sole Silva, Viola Frati, Gemma Paolini, Nadia Bellandi, Rachele Petrini ed Emma Giusti.

La rassegna si chiude con il quarto posto di Noemi Felici – ultima arrivata nella squadra femminile - sui 300 metri nel Trofeo Primavera di Roma, la gran vittoria di Juri Zanni nel Tail Val di Bisenzio, l’affascinante gara sulla distanza di 19 km attraverso l’area protetta del Monferrato con un dislivello di circa mille metri e l’ottima prestazione di Simone Orsucci nella 10 km della Lido Run.