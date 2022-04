L'evento



Banca di Pescia e Cascina e Museo della Carta di Pescia insieme per la valorizzazione del territorio

lunedì, 11 aprile 2022, 15:07

In questo 2022 segnato dalla generale volontà di tornare a vivere i luoghi della socialità, la Banca di Pescia e Cascina ed il Museo della Carta di Pescia intensificano la loro collaborazione con una serie di iniziative volte alla promozione del territorio. La Banca di Pescia e Cascina è socia dell’Associazione Museo della Carta di Pescia Ets Onlus dal 2016 e non ha mai fatto mancare in questi anni supporto ed aiuto ai progetti del museo.

Insieme, intendono valorizzare le collezioni del Museo ed hanno pensato ad una serie di iniziative rivolte esclusivamente ai Soci della Banca. Nelle giornate infatti di sabato 30 aprile e di sabato 28 maggio in occasione degli eventi del museo denominati I Sabati col Mastro, i Soci della Banca che vorranno aderire potranno effettuare una visita al Museo ed alle attività previste a titolo gratuito. Alle ore 16.00, i visitatori avranno la possibilità di partecipare ad una dimostrazione di creazione di carta fatta a mano da parte dei Mastri Cartai dell'Impresa Magnani Pescia: si tratta di visite della durata di due ore ciascuna, per scoprire i mille segreti della carta fatta a mano filigranata di Pescia. Al termine della visita sarà offerto un aperitivo nei suggestivi locali del Museo.

Maggiori informazioni saranno comunicate ai Soci di Banca di Pescia e Cascina attraverso i mezzi di comunicazione abitualmente utilizzati. Altre date verranno poi stabilite per i mesi di settembre ed ottobre.