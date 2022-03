Banca di Pescia e Cascina, ecco l'iniziativa "Soci a Teatro"

Altri articoli in L'evento

lunedì, 28 febbraio 2022, 15:16

Matteo Oliveri campione italiano Assoluti nel salto con l'asta, titolo tricolore per Roberto Orlando nel giavellotto, secondo e terzo gradino del podio per le due saltatrici Elisa Nadi e Idea Pieroni rispettivamente nel salto in lungo e nel salto in alto

lunedì, 21 febbraio 2022, 15:14

Fine settimana ricco di ottimi risultati per gli atleti della Virtus che conquistano un argento nella staffetta Assoluti di Cross e due bronzi nelle staffette Ragazzi e Ragazze. Un oro nel salto triplo e un argento nel salto in lungo per Cecilia Naldi al Meeting di Firenze

lunedì, 21 febbraio 2022, 12:11

lunedì, 7 febbraio 2022, 14:45

L'atleta barghigiana conquista il titolo nel salto in alto con la misura di 1.82. Pioggia di medaglie nel week end che ha visto gli atleti Virtus protagonisti di ottime prestazioni ed eccellenti risultati nelle varie specialità