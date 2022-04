L'evento



Il 28 maggio la prima edizione del Meeting Nazionale Città di Lucca

venerdì, 8 aprile 2022, 15:37

Lucca capitale dell’atletica leggera per un giorno. Sabato 28 maggio si alzerà il sipario sulla prima edizione del Meeting Nazionale Città di Lucca, evento organizzato dall’Atletica Virtus Lucca con il sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con la collaborazione della FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Un evento di grande prestigio per la città e per il territorio, una manifestazione che si riflette nella lunga tradizione lucchese, un’occasione per legare ulteriormente il nome di Lucca all’atletica leggera in una competizione di altissimo livello in cui grandi big dell’atletica italiana e internazionale si sfideranno sulla pista del rinnovato impianto sportivo del Campo scuola Moreno Martini.

“Siamo davvero onorati di accogliere tanti giovani atleti in un evento sportivo così importante – afferma l'assessore allo sport Stefano Ragghianti – questo meeting è il simbolo dell'impegno sportivo della città ed è frutto di una collaborazione fra l'associazionismo, il Comune e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ci ha permesso, in pochi anni, di rinnovare completamente il Campo scuola Moreno Martini, oggi un punto di riferimento regionale e nazionale per la didattica e l'agonismo sportivo”.

“Il Meeting Nazionale Città di Lucca – afferma il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Toscana, Alessandro Alberti – rappresenta il ritorno della grande atletica al Campo scuola Moreno Martini, la cui bellissima ristrutturazione si è completata lo scorso anno grazie all’intervento dell’amministrazione comunale di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Ma l’atletica è sempre stata un punto di riferimento importante di questa città grazie al grande impegno dell’Atletica Virtus Lucca che, da moltissimi anni, permette a centinaia di bambini di avvicinarsi alla regina degli sport attraverso i corsi comunali e sulla spinta dei risultati delle due squadre assolute, maschile e femminile. Non è un caso se, proprio dall’Atletica Virtus Lucca è iniziata la carriera di atleta di alto livello di Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri piani e campione mondiale dei 60 metri indoor. A Lucca si è creato un microclima ideale dove gli atleti, i tecnici e i dirigenti collaborano insieme con gioia e amicizia, componenti essenziali che consentono alla società di ottenere risultati agonistici importanti e di gestire in modo eccellente l’organizzazione di manifestazioni agonistiche. Sono certo – conclude Alberti – che il Meeting Città di Lucca, che avrà fra i suoi protagonisti alcuni tra i migliori talenti italiani, susciterà grande interesse, a dimostrazione che lo sport in generale e l’atletica leggera in particolare, sono leve fondamentali per la promozione del territorio”.

“L’idea di poter realizzare questo evento – dichiara il vice presidente della Virtus Lucca, Sergio Martinelli – è stata possibile solo in seguito alla ristrutturazione dell’impianto sportivo che, reso una struttura funzionale ed efficiente, ci ha consentito di puntare all’organizzazione del Meeting Città di Lucca. Credo sia doveroso quindi ringraziare il Comune di Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per averci permesso di arrivare in fondo a questo lungo iter. Il loro contributo e la loro vicinanza sono stati fondamentali per la creazione di una manifestazione che ritengo possa dare lustro al movimento sportivo e alla città”.

Nel delicato e impegnativo ruolo di meeting director c’è Matteo Martinelli, direttore tecnico dell’Atletica Virtus Lucca, che afferma: “La mia famiglia e io siamo profondamente legati alla città e il nostro desiderio è sempre stato quello di veder crescere il movimento legato al nome di Lucca. È per questo motivo che ho deciso di mettere la mia esperienza, acquisita in tredici anni di partecipazione all’organizzazione del Golden Gala Pietro Mennea che si svolge ogni anno allo Stadio Olimpico di Roma e ai campionati europei assoluti di Torino nel 2009, a disposizione della mia società e della mia città. Credo – conclude Matteo Martinelli - che il Meeting Città di Lucca debba rappresentare un contenitore di passione e, in virtù dei valori umani e sportivi ai quali ci siamo sempre ispirati, possa attrarre gli atleti sia sotto il profilo puramente tecnico sia sotto quello organizzativo, affinché ognuno di loro nutra il piacere di gareggiare a Lucca”.

Il programma tecnico ufficiale di questa prima edizione – che potrà subire eventuali variazioni - prevede le seguenti gare: 100, 400 e 800 metri, 100 ostacoli, 3000 siepi, salto triplo, salto con l’asta, lancio del martello, lancio del giavellotto e lancio del peso FISPES - dedicato ad atleti paralimpici - per gli uomini, mentre per le donne 100, 400 e 1500 metri, salto con l’asta, salto in alto, salto in lungo, lancio del giavellotto, lancio del disco e lancio del martello.

Presenti alla conferenza stampa anche il delegato provinciale del CONI di Lucca, Stefano Pellacani e la saltatrice in lungo Elisa Naldi, campionessa italiana categoria Promesse nel 2020 e bronzo ai campionati italiani individuali di Rovereto dello scorso giugno, prodotto del settore giovanile della Virtus Lucca e di recente entrata a far parte del Gruppo Sportivo dei Carabinieri.

Tutte le info su www.meetinglucca.com