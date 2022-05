L'evento



Grande successo per il 1º torneo Oreste Baldassarri

sabato, 21 maggio 2022, 17:12

Si è concluso ieri sera il primo memorial Baldassarri, figura storica della Folgor Marlia, sia da presidente che da dirigente, raggiungendo grandi traguardi e che ha permesso alla società di essere riconosciuta a livello regionale, persona generosa e aggregativa a due anni dalla sua scomparsa la società Folgor Marlia lo ha voluto ricordare con un torneo in ricordo. Ottimo lo spettacolo offerto durante tutto il torneo ben organizzato dalla società che ha visto 8 squadre impegnate nella competizione, Folgor Marlia, Aquila Sant’anna, Montecarlo, San Prospero Navacchio, Migliarino, Calci, Pescia e San Filippo.

Ieri sera degna conclusione con due finali avvincenti e una cornice di pubblico numeroso e con diversi addetti ai lavori che si sono presentati per vedere questi ragazzi. Per il 3º e 4º posto si sono affrontate Aquila Sant’anna e San Prospero Navacchio, la partita è finita con la vittoria del Navacchio dopo i calci di rigore, a seguire la finalissima che ha visto affrontarsi la squadra padrona di casa, Folgor Marlia e il Calci 2016.

Partita equilibrata e spumeggiante, l’equilibrio ha prevalso fino a 18 minuti dal termine sul risultato di parità, 1-1, poi come spesso accade la giocata che cambia la partita, eurogol del Navacchio e Folgor Marlia che non ha più la forza di reagire ma anzi si demoralizza e subisce in 5 minuti altri 2 gol, che determinano anche il risultato finale della partita 4-1, girandola di sostituzioni per far giocare tutti i ragazzi e a seguire le premiazioni.

Medaglia ricordo per l’arbitro Della Maggiora di Lucca consegnato da Luigi Dianda, storico dirigente della società, miglior portiere è stato premiato il giocatore della Folgor Marlia Di Cesare Tommaso,miglior calciatore il centravanti Pannettella Ryan.

Il presidente Landi Gianluca ha premiato la seconda classificata, Folgor Marlia, mentre la consegna della coppa della prima classificata è stata effettuata da Serena Frediani assessore al comune di Capannori da sempre vicina alle associazioni sportive. Conclusione con bellissima foto delle due squadre insieme e un arrivederci al prossimo anno per la seconda edizione.