Ottocento "sì" al bilancio di Banca di Pescia e Cascina

lunedì, 9 maggio 2022, 11:15

Si è tenuta nella mattinata di venerdì 6 maggio l’assemblea dei Soci di Banca di Pescia e Cascina. L’assemblea, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in corso, si è tenuta anche quest’anno senza la presenza fisica dei soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di votoad un notato incaricato dalla Banca, anche detto Rappresentante Designato. Sono state 811 le deleghe consegnate, un record

D’altronde, quello dell’Assemblea dei Soci, “è un momento importante nella vita della Bancaal quale i nostri Soci hanno inteso partecipare e confortare, con il voto, i risultati ottenuti nel 2021 pur in un contesto non facile”, ha detto il presidente Franco Papini aprendo l’assise. Un bilancio 2021 all’insegna dell’incremento dei volumi, dell’abbattimento dei rischi con la cessione di posizioni deteriorate e dell’incremento del numero dei Soci.

Per il presidente, “Banca di Pescia e Cascina rimane un sostegno importante per l’economia del territorio. Alle imprese e alle famiglie abbiamo risposto continuando ad erogare fiducia. Pensiamo che, solo sostenendo le reali necessità del tessuto sociale e produttivo, si possa dare un segnale in controtendenza”.

“La banca nel 2021 ha erogato complessivamente 57 milioni di euro, di cui 38 milioni a favore di famiglie o persone fisiche ed il resto a sostegno di attività economiche -ha detto il direttore generale Antonio Giusti-. La raccolta da clientela, ovvero i risparmi che le famiglie hanno affidato alla Banca è cresciuta del 10% fino a 870 milioni di euro”.

L’utile della banca, in linea con quello dello scorso esercizio, è 500mila euro. I nuovi Soci sono 180, il 3% sul totale della compagine sociale che di Soci ne conta 6000. A loro è rivolta l’iniziativa, che sta per partire, “Primavera Soci”, tanti eventi gratuiti cui potranno beneficiare i Soci. L’invito è di tenersi aggiornati sul sito della Banca e sulla pagina Facebook.

Sempre nel 2021 le associazioni sociali, sportive, culturali o di volontariato del territorio che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Banca sono state 230 circa. Complessivamente negli ultimi 3 anni, dalla fusione tra Banca di Pescia e Banca di Cascina, l’istituto ha distribuito circa 800mila euro sul territorio in beneficienza o sponsorizzazioni.