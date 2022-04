L'evento



Carruezzo ospite a Fornoli

venerdì, 29 aprile 2022, 15:22

Il fascino dell'ex bomber rossonero Tony Carruezzo e la sua competenza per il calcio è riconosciuta in tutta la Lucchesia. L'ex attaccante rossonero ed attuale allenatore della Primavera domani alle ore 17:45 sarà presente a Fornoli per una chiaccherata ad ampio raggio sul calcio di oggi e di domani insieme a Fabrizio Giovannini promotore di questa iniziativa che aveva in precedenza visto coinvolti altri personaggi di spicco del mondo del calcio fra cui Chicco Evani e Giancarlo Antognoni.

Continua la serie di eventi organizzati dal dinamico manager di Bagni di Lucca da poco diventato anche presidente provinciale dell'ente di promozione sportiva Asi. Si prospetta un altro grande successo: infatti la Lucchese ha a Bagni di Lucca e in tutta la Mediavalle tanti tifosi e simpatizzanti.

Nel talk show Giovannini e Carruezzo parleranno anche dei problemi del calcio di oggi e di come sia cambiato in questi anni. Saranno presenti anche alcuni dirigenti della Lucchese che il giorno successivo giocherà la prima gara play-off a Gubbio.

Giovannini nonostante i suoi traguardi e impegni come l'organizzazione del prestigioso Premio Tommaso Maestrelli, non ha mai abbandonato le sue radici e il suo amore viscerale per la sua terra impegnandosi in numerose iniziative nel sociale e nel volontariato.

In questi giorni ha suscitato molto interesse anche la sua idea di riaccendere la matricola del Bagni di Lucca calcio partendo dalla costruzione di alcune formazioni giovanili.