L'evento



Atletica Virtus: Allievi in grande evidenza ai Campionati Italiani, a Lucca grande prova delle staffette

lunedì, 20 giugno 2022, 16:04

LUCCA – Ancora un fine settimana di risultati esaltanti per gli atleti dell’Atletica Virtus Lucca, protagonisti di gare condotte in modo esemplare nelle differenti sedi, a coronamento del lavoro capillare e quotidiano svolto con tutto lo staff tecnico biancoceleste.

Le prime soddisfazioni arrivano dai campionati Italiani Allievi di Milano dove la Virtus può contare sulla prestazione di ben undici atleti impegnati in nove differenti specialità.

Brillante l’esito di Carlo Bresciani che nel salto triplo conquista un convincente undicesimo posto in Italia stabilendo un nuovo primato personale con la misura di 13.24, raccogliendo i frutti dello scrupoloso lavoro svolto con il tecnico Lorenzo Dumini; di Diana Amabile che, oltre a riscrivere il primato personale, si piazza al diciottesimo posto nell’eptathlon con 3917 punti; di Daniel Galigani nei 400 ostacoli, di Aurora Massaglia nel salto in lungo e di Aymen Rezguy, nei 2000 siepi. Bravi anche i quattro della staffetta 4x100 Leonardo Pierotti, Carlo Bresciani, Daniel Galligani e Michele Baccelli e Bianca Pellini, tradita dall’emozione. Giornata sfortunata invece per Marina Senesi che, infortunatasi nel corso della gara dei 3000 metri, deve rinunciare a correre i 1500.

Grandi risultati anche per i Cadetti e le Cadette in gara al Campo Scuola Moreno Martini di Lucca dove si registrano l’oro e il personal best di Delia Fazzi nel martello femminile (33.89), l’argento e il personal best di Sauro Fanucchi (40.79) e il bronzo di Stefano Benassini (38.42) nel martello maschile e il quarto posto di Sara Barsotti nel disco.

Sul tartan veloce dell’impianto di Lucca, vanno forte anche le staffette in gara per il campionato di società: argento nella 4x100 Ragazzi (Alessio Milani, Luca Cantoni, Federico Serafini, Pierpaolo Pera) e nella 3x800 Ragazzi (Federico Pellegrini, Paolo Cantoni, Giulio Guccione). Quinto posto per la Staffetta 3x800 Ragazze (Susanna Tambellini, Mia Galigani, Nikola Trzos). Tra le altre gare in programma spiccano i risultati di: Francesco Cordoni e di Martina Bertella, rispettivamente secondo e quarta sui 200 metri.

Al memorial Petrazzoli di Parma, dove si incontrano le rappresentative regionali Cadetti/e, ottima prova di Elena Abetini che nel salto triplo, con 11.13, strappa il minimo per il Criterium Nazionale Cadette, molto bene anche Viola Perotti sugli 80 mt (10.43), mentre la prestazione di Marco Pardini nel salto in lungo è stata condizionata da infortunio.

Ai campionati regionali Master di Pistoia, ottima prova di Mattia Paterni che firma il primato personale (55.80) sui 400 ostacoli e bravissima anche Martina Della Bartola (36.43) nel lancio del martello.

Infine, nella ortantaduesima edizione della Cetilar Run, la notturna di San Giovanni a Firenze sulla distanza di 10 km, bravissimi Fridah Muthoni, sul secondo gradino del podio con il crono di 36.08, Tomas Tei (36.05) e Fabio Pizzo (39.09).