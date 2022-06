L'evento



Atletica Virtus: Cadetti e Cadette campioni toscani nella staffetta 4x100

martedì, 7 giugno 2022, 15:38

LUCCA – Il doppio titolo toscano Cadetti e Cadette conquistato a Prato nella staffetta 4x100 è la fotografia del grande momento di crescita del settore giovanile della Virtus Lucca e in particolare degli atleti categoria Cadetti guidati egregiamente dallo staff tecnico coordinato dal responsabile Francesco Giannotti. La staffetta maschile composta da Marco Pardini, Vutha Locci, Sauro Fanucchi e Cristian Cordoni e quella femminile composta da Anna Del Monte, Elena Abetini, Veronica Landucci e Viola Perotti sono salite entrambe sul primo gradino del podio al termine di una competizione condotta in modo eccellente da tutti i componenti.

Una crescita dei giovani che trova ulteriori conferme nel risultato di Bianca Pellini che a Perugia, con la misura di 11.24 nel salto triplo, strappa il pass per i campionati italiani Allievi in programma a Milano dal 17 al 19 giugno.

Sempre in tema di pass, grande soddisfazione per quelli conquistati dagli atleti Assoluti per i prossimi campionati italiani in programma a Rieti il 25 e 26 giugno: alla prima edizione del Challenge di Firenze arrivano i pass per Marta Castelli sui 1500 metri (4.36.41), per Matteo Oliveri nel salto con l’asta (4.80) e per Antonj Possidente nel getto del peso (14.51).

In ambito locale ottima prova di Tomas Tei, vincitore della Pinocchio Run di Pescia, la 14 km su strada che ha visto protagonisti anche Fabio Pizzo e Irene Giambastiani.

Infine, grande attesa in casa Virtus per l’esordio stagionale in maglia azzurra per l’atleta paralimpico Nicky Russo, tra i convocati a rappresentare l’Italia nel World Para Athletics Grand Prix di Parigi in programma il 9 e il 10 giugno.