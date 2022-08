L'evento



Atletica Virtus: squadra maschile in finale A Oro del CdS, squadra femminile in finale B

giovedì, 4 agosto 2022, 16:42

LUCCA. Si avvia verso la conclusione la prima parte della stagione estiva, che riserva ancora delle grandi soddisfazioni con le prime graduatorie stagionali.

La classifica del Campionato regionale di società assoluto vede la squadra maschile della Virtus al secondo posto in Toscana mentre la squadra femminile conquista un ottimo quinto posto regionale, con il miglioramento di ben due posizioni rispetto alla scorsa stagione. Le classifiche nazionali provvisorie maschili e femminili, dopo la fase di qualificazione del Campionato di società su pista, indicano la squadra maschile all’undicesimo posto con la conferma della partecipazione alla finale oro in programma a Brescia sabato 17 e domenica 18 settembre. Trentaduesimo posto e miglior piazzamento di sempre invece per la squadra femminile che rientra quindi nella finale di serie B prevista allo Stadio Colombo Gianetti di Saronno il 17 e il 18 settembre, con la possibilità di lottare per la promozione in serie A Bronzo.

Soddisfazione anche per il ritorno in finale nazionale del Campionato di società, dopo qualche anno di assenza, degli Allievi accreditati sia con la squadra maschile sia con quella femminile all’appuntamento conclusivo della stagione outdoor della serie B gruppo “Tirreno”, comprendente le società del centro Italia, in programma ad Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, il 24 e il 25 settembre. Un risultato che premia il lavoro di entrambe le compagini della categoria Allievi, coordinata con cura e particolare attenzione dal tecnico Fabio Pierotti, a conferma della crescita costante e continua del settore giovanile, autentico fiore all’occhiello della società e del territorio.