L'evento



Parte la stagione 22/23 della Folgor Marlia

martedì, 16 agosto 2022, 13:02

Parte oggi la stagione della Folgor Marlia, i primi a ritrovarsi saranno gli juniores regionali che si ritroveranno nel primo pomeriggio al residence Il Ciocco di Barga dove rimarranno fino a domenica per preparare al meglio il prossimo impegnativo campionato regionale, la società ha messo a disposizione del confermato mister Bianchi una buona squadra con diversi nuovi innesti. Alle 17.30 allo stadio di Marlia inizieranno gli under 17 sotto la guida di Mister Fiori che avrà l’importante compito di amalgamare i molti ragazzi di qualità arrivati per affrontare questa nuova stagione, importante l’inserimento di Stefano Dianda nel settore tecnico degli allievi che porterà la sua esperienza di ex giocatore professionista e si occuperà delle situazioni difensive delle due squadre allievi.

Alle 18 sarà il momento della prima squadra, sempre allo stadio di Marlia, che inizierà la stagione con alla guida Mister Gambini che si avvarrà dell’aiuto di mister D’aurelio, molti gli elementi nuovi messi a disposizione dal duo Meschi/Marchetti, il primo test ufficiale è in programma domenica 4 settembre, contro l’Atletico Lucca, valido per la prima giornata del triangolare di coppa Toscana, la terza squadra è il San Frediano di Pisa. Domani inizieranno gli under 16 guidati da mister De Luca e coadiuvato da Mister Salati, lunedì gli under 15 allenati da mister Cesaretti mentre tutta la scuola calcio inizierà la stagione dal 1º settembre dalle 17 allo stadio di Marlia.