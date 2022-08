L'evento



Virtus Lucca: verso la fase finale dei Campionati di Società

martedì, 30 agosto 2022, 16:39

LUCCA. Si avvicina il momento clou della stagione dell’atletica leggera con gli atleti della Virtus Lucca pronti a scendere in pista e in pedana per le finali dei Campionati di società. L’appuntamento per la squadra maschile è per sabato 17 e domenica 18 settembre al campo “Gabre Gabric” di Sanpolino a Brescia dove gli atleti saranno impegnati nella finale A Oro dei societari Assoluti. Nel corso dello stesso fine settimana la Lombardia sarà teatro anche della finale di serie B femminile in programma allo Stadio Colombo Gianetti di Saronno dove le atlete biancocelesti si ritroveranno a lottare per la promozione in serie A bronzo.

Intanto si registrano altri risultati importanti nel week end appena trascorso. Al Meeting di Abbadia San Salvatore, tre medaglie di bronzo targate Virtus portano la firma di: Marco Pardini nel salto in lungo con la misura di 5.19, Noemi Felici sui 400 con il crono di 1.00.32 e Diana Amabile sui 100 ostacoli con il tempo di 16.24.

In occasione del secondo Meeting Giuseppe Tomassoni di Foligno, Idea Pieroni non va oltre l’1.76 nell’ultimo impegno ufficiale prima della sua partecipazione con la maglia azzurra ai Campionati del Mediterraneo Under 23 che si svolgeranno a Pescara il 10 e l’11 settembre.

Prosegue infine il periodo dedicato alle iscrizioni ai corsi per la nuova stagione. Dopo soli pochi giorni dall’apertura, sono già oltre 300 le adesioni, a testimonianza dell’entusiasmo sempre crescente che avvolge l’attività della Virtus Lucca e della partecipazione di un numero sempre più alto di giovani e giovanissimi, sintomo di un riconoscimento alla qualità dell’ambiente, dello staff tecnico e del costante e attento lavoro sul settore giovanile.