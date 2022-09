L'evento



Un Autunno-Inverno pieno di soprese per i Soci i Banca di Pescia e Cascina

mercoledì, 14 settembre 2022, 13:08

Saranno mesi pieni di sorprese, i prossimi, per i Soci di Banca di Pescia e Cascina. L’istituto di credito ha deliberato un pacchetto di iniziative rivolte esclusivamente ai Soci, anche con un accompagnatore. Si chiama Autunno-Inverno Soci.

Si comincia sabato 1 ottobre con la visita della mostra I Pittori della Luce. Da Caravaggio a Paolini a cura di Vittorio Sgarbi, a Lucca. Sempre il 1 ottobre si terrà una dimostrazione con degustazione di antichi grani toscani con esperti del Mulino di Suvereto. Domenica 16 ottobre i Soci di Banca di Pescia e Cascina potranno visitare le cascate di sale, l’ex manicomio e il laboratorio di alabastro a Volterra. E domenica 6 novembre salire sulla Torre di Pisa.



Il fitto programma di iniziative è su www.bancadipesciaecascina.it. Per partecipare agli eventi basterà inviare una mail a eventi@bpc.bcc.it o comunicazione@bpc.bcc.it nei termini indicati. Sarà premura della Banca fornire precise indicazioni, anche qualora il numero delle prenotazioni dovesse superare quello dei posti a disposizione. In quel caso, la Banca procederà per estrazione.

In programma ci sono anche un corso base della lingua inglese, una ciaspolata Prima Neve e Soci a Teatro per l’ingresso gratuito agli spettacoli da scegliere tra quelli proposti nel palinsesto dei Teatri Pacini di Pescia, Giglio di Lucca e Città del teatro di Cascina. L'invito è tenersi aggiornati sui social o sul sito internet della Banca.