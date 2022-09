L'evento



Virtus Lucca: finali dei Campionati di società con la squadra maschile a Brescia e la squadra femminile a Saronno

giovedì, 15 settembre 2022, 14:33

LUCCA - Virtus Lucca in partenza per le finali dei Campionati di società assoluti.

La squadra maschile - diretta a Brescia con 16 atleti impegnati in 18 delle 20 gare previste dalla manifestazione - disputerà la finale di serie A Oro, competizione alla quale prenderanno parte le prime dodici squadre della classifica generale e nella quale verrà assegnato il tanto ambito titolo italiano a squadre. La Virtus, che accede alla finale con l’undicesimo punteggio, gareggerà in questa prestigiosa manifestazione con numerose defezioni importanti che ne ridimensionano purtroppo le ambizioni. L’obiettivo è quello di tenere comunque fede al consueto impegno sportivo senza perdere mai di vista l’aspetto legato al divertimento e allo spirito di squadra e di aggregazione che sarà il perno attorno al quale ruoterà la spedizione della compagine biancoceleste in questa attesissima due giorni di gare. La finale avrà inizio alle 15.45 di sabato 18 settembre all’impianto Gabre Gabric di Sanpolino. Sarà possibile seguire le sfide in diretta streaming su www.atletica.tv.

Trasferta a Saronno invece per la squadra femminile impegnata allo stadio Colombo Gianetti nella finale B. Sono 15 le atlete virtussine che scenderanno in pista nella finale del campionato nazionale per dare il meglio di sé e per provare nell’impresa, difficile ma non impossibile, di centrare finalmente la promozione in serie A bronzo. Per entrambe le squadre, indipendentemente dai risultati, questa manifestazione dovrà rappresentare un importante momento di socializzazione e un’occasione per condividere i valori dello sport e della sana competizione cui la Virtus è da sempre portavoce.

Occhi puntati infine anche su Massa dove sabato e domenica si svolgeranno i campionati toscani individuali Cadetti e Cadette che contano una larga partecipazione di atleti Virtus. Dai risultati di queste gare dipenderanno le convocazioni per il Criterium nazionale di categoria, i campionati italiani per regioni, in programma a ottobre a Caorle dove la società auspica di poter dare il proprio contributo attraverso le prestazioni dei propri atleti.