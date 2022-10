L'evento



Bergamini raggiunge una nuova vetta

giovedì, 20 ottobre 2022, 16:44

Riccardo Bergamini ce l'ha fatto: l'alpinista lucchese ha raggiunto la vetta della montagna che fa parte del gruppo dell'Himalaya in Pakistan. Una vetta di 6401 metri sinora mai raggiunta per la via seguita da Bergamini e dal compagno di cordata Matteo Stella. E' stato lo stesso Bergamini, che non usa respiratori artificiali, a comunicare il successo con un post su Facebook. Con sé, anche un gagliardetto della Lucchese, consegnatogli dalla società poco prima della partenza per l'impresa.

"News dal Pakistan! VETTA RAGGIUNTA! 6401 metri, quattro giorni di passione, ben oltre 5000 metri di dislivello di salita, pareti di ghiaccio e neve fino alla vita. Arriveranno altre news, adesso relax #roadtopakistan".