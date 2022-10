Virtus Lucca: Ragazzi vice campioni regionali del campionato di società su pista

Altri articoli in L'evento

mercoledì, 28 settembre 2022, 14:51

Doppio ottavo posto sia per la squadra maschile sia per la squadra femminile alle finali nazionali del Campionato di società del raggruppamento "Tirreno" per la categoria Allievi e Allieve. Ottima prova generale con particolare attenzione a eccellenti prove individuali

lunedì, 26 settembre 2022, 16:01

Squadra maschile sul terzo gradino del podio e squadra femminile sesta classificata nella categoria Cadetti e Cadette alla finale regionale del Campionato di società che si è svolta a Pistoia. Ottime prestazioni di tutti gli atleti e le atlete impegnati

lunedì, 19 settembre 2022, 16:19

Le finali dei Campionati di società di atletica leggera sanciscono la retrocessione della squadra maschile della Virtus Lucca in Serie A Argento e la storica promozione della squadra femminile in Serie A Bronzo al termine di due giorni di gare disputate su ottimi livelli

giovedì, 15 settembre 2022, 14:33

Fine settimana molto impegnativo per la Virtus Lucca che partirà alla volta delle finali dei Campionati di società. La squadra maschile in finale A ORO a Brescia, quella femminile in finale b a Saronno. A Massa i campionati toscani individuali Cadetti