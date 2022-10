Virtus Lucca: Juri Zanni secondo classificato al Piglione Trail

Altri articoli in L'evento

giovedì, 20 ottobre 2022, 16:44

L'alpinista lucchese ha raggiunto la vetta della montagna che fa parte del gruppo dell'Himalaya in Pakistan. Una vetta di 6401 metri sinora mai raggiunta per la via seguita da Bergamini e dal compagno di cordata Matteo Stella.

giovedì, 20 ottobre 2022, 13:52

Cinquanta borse di studio per gli studenti più meritevoli nell’anno scolastico e accademico 2021/2022: sono quelle messe a disposizione da Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo per i suoi Soci e per i loro figli o nipoti in linea diretta dentro il 2° grado

lunedì, 17 ottobre 2022, 15:53

Bellissima giornata di sport al Campo Scuola Moreno Martini, per un giorno capoluogo di regione dell'atletica leggera giovanile con i Campionati toscani Ragazzi e Ragazze. Tanti atleti della Virtus sul podio, Nikola Trzos campionessa toscana dei 60 metri

martedì, 11 ottobre 2022, 13:09

Il trentunenne lucchese tesserato per la Virtus Lucca è il nuovo campione italiano dei 100 km su strada. Con un crono pazzesco, Giannecchini, lasciandosi alle spalle tutti gli altri concorrenti, sale sul primo gradino del podio conquistando un titolo cercato, voluto e sperato