Banca di Pescia e Cascina, ecco lo scambio di auguri con omaggio ai soci

mercoledì, 30 novembre 2022, 10:07

“Dopo due anni durante i quali l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ci ha obbligato a “rimanere distanti”, crediamo sia giunto il momento di riavvicinarci al territorio, ai nostri Soci. Abbiamo di nuovo voglia di salutarci con una stretta di mano, sorridere insieme e condividere eventi pieni di emozioni”: comincia così l’invito che Banca di Pescia e Cascina ha rivolto ai suoi Soci a pochi giorni dal Natale e partecipare agli eventi Buon Natale Socio.

Gli incontri, uno per ciascuna delle aree di competenza della Banca, avranno inizio alle 18,15. Al termine degli incontri, intorno alle 19,15, sarà offerta un’apericena. Si tratta di momenti conviviali, per raccontare la Banca sul territorio e per uno scambio di auguri, ai quali i Soci potranno partecipare anche con un accompagnatore.

Le date e le locations individuate sono:

Martedì 13 dicembre 2022 - Santa Caterina, Via S. Lorenzo, 15, Pescia

Mercoledì 14 dicembre 2022 - Euro Hotel, Viale Europa, 6, Cascina

Giovedì 15 dicembre 2022 - Hotel Guinigi, Hotel Guinigi, Lucca

Ad ogni Socio partecipante sarà consegnato in omaggio un pacco alimentare con i prodotti tipici del territorio. Sebbene non obbligatorio, il Socio può confermare la partecipazione telefonando ai numeri 0572 459548 - 050 717229 o in mail a soci@bpc.bcc.it.