Mister D'Arrigo presenta il suo ultimo libro

Altri articoli in L'evento

lunedì, 7 novembre 2022, 14:22

Al via la nuova campagna che Fior di Mutua, la mutua di cui Banca di Pescia e Cascina è socio-sostenitore, promuove fino al 31 dicembre 2022. L'iniziativa è volta a favorire la prevenzione dermatologica tramite l'effettuazione di visita dermatologica, mappatura nei e mappatura nei tramite epiluminescenza presso le strutture sanitarie...

lunedì, 24 ottobre 2022, 15:56

Mentre la stagione dell'atletica leggera Outdoor su pista si conclude e la Virtus Lucca prende fiato dopo una stagione straripante di impegni e ottimi risultati, prosegue senza sosta la preparazione alla prossima stagione del settore giovanile e del settore Assoluto

giovedì, 20 ottobre 2022, 16:44

L'alpinista lucchese ha raggiunto la vetta della montagna che fa parte del gruppo dell'Himalaya in Pakistan. Una vetta di 6401 metri sinora mai raggiunta per la via seguita da Bergamini e dal compagno di cordata Matteo Stella.

giovedì, 20 ottobre 2022, 13:52

Cinquanta borse di studio per gli studenti più meritevoli nell’anno scolastico e accademico 2021/2022: sono quelle messe a disposizione da Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo per i suoi Soci e per i loro figli o nipoti in linea diretta dentro il 2° grado