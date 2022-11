L'evento



Una vita in salute. Prevenzione dermatologica a metà prezzo con Fior di Mutua

lunedì, 7 novembre 2022, 14:22

“Una vita in salute”. È il claim della nuova campagna che Fior di Mutua, la mutua di cui Banca di Pescia e Cascina è socio-sostenitore, promuove fino al 31 dicembre 2022. L'iniziativa è volta a favorire la prevenzione dermatologica tramite l'effettuazione di visita dermatologica, mappatura nei e mappatura nei tramite epiluminescenza presso le strutture sanitarie ricomprese nella Rete Sanitaria Nazionale Comipa.

L’iniziativa è rivolta a tutti i soci Fior di Mutua Fior di Mutua garantirà un ristoro dei costi sostenuti dagli associati per l'effettuazione di tali visite con unrimborso pari al 50% del costo della visita fino ad un importo massimo di 50,00 €. Il rimborso non andrà ad intaccare il plafond previsto per l'associato per le visite specialistiche. Il relativo regolamento è reperibile sull'area riservata del sito web www.fiordimutua.it. Per informazioni rivolgersi al 333 7767666 o all'indirizzo di mail info@fiordimutua.it.

COS’E’ FIOR DI MUTUA Nata su iniziativa di Banca di Pescia e Cascina, Fior di Mutua opera a favore degli associati in ambito sanitario, sociale, educativo e ricreativo. Chi aderirà alla mutua riceverà la tessera sanitaria annuale che permetterà di accedere ai servizi sanitari di base della rete mutualistica Comipa, comprendenti: visite mediche specialistiche e diagnostiche; analisi ed esami di laboratorio; ricoveri in istituti di cura; servizi di pronto intervento medico; sostegno in situazioni di emergenza in Italia e all’estero; servizio prenotazione per le prestazioni nell’ipotesi di utilizzo dei referenti medico sanitari convenzionati; consulenza telefonica medico sanitaria e specialistica gratuita; sostegno ai familiari in situazioni di emergenza sanitaria; soggiorni convenzionati di turismo termale e turismo salute. Ecco, dunque, perchè diventare Socio di Fior di Mutua. I costi? Meno di tre euro al mese.