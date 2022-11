Virtus Lucca: Simonetti e Senesi protagonisti del Cross di Valmusone, Zanni argento nel trail della Calvana

Altri articoli in L'evento

martedì, 8 novembre 2022, 17:44

L'ex allenatore della Lucchese Francesco D'Arrigo, attualmente docente alla scuola allenatori di Coverciano, presenterà il prossimo lunedì 14 novembre alle ore 17 presso il Real Collegio in Lucca, il suo terzo libro dal titolo "Allenare gli allenatori. Perchè si impara ad allenare giocando"

lunedì, 7 novembre 2022, 14:22

Al via la nuova campagna che Fior di Mutua, la mutua di cui Banca di Pescia e Cascina è socio-sostenitore, promuove fino al 31 dicembre 2022. L'iniziativa è volta a favorire la prevenzione dermatologica tramite l'effettuazione di visita dermatologica, mappatura nei e mappatura nei tramite epiluminescenza presso le strutture sanitarie...

lunedì, 24 ottobre 2022, 15:56

Mentre la stagione dell'atletica leggera Outdoor su pista si conclude e la Virtus Lucca prende fiato dopo una stagione straripante di impegni e ottimi risultati, prosegue senza sosta la preparazione alla prossima stagione del settore giovanile e del settore Assoluto

giovedì, 20 ottobre 2022, 16:44

L'alpinista lucchese ha raggiunto la vetta della montagna che fa parte del gruppo dell'Himalaya in Pakistan. Una vetta di 6401 metri sinora mai raggiunta per la via seguita da Bergamini e dal compagno di cordata Matteo Stella.