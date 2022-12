L'evento



Atletica: il 4 giugno 2023 la seconda edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca

lunedì, 5 dicembre 2022, 18:53

LUCCA – Lucca sarà ancora capitale dell’atletica leggera per un giorno con la seconda edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca che andrà in scena domenica 4 giugno 2023. Dopo l’eccellente riuscita della prima edizione, l’Atletica Virtus Lucca replicherà l’appuntamento con il sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con la collaborazione della Fidal.

Il campo scuola “Moreno Martini” sarà dunque nuovamente palcoscenico di un evento di grandissimo prestigio sia per la città sia per l’intero territorio che costituisce l’ennesima occasione in cui Lucca lega indissolubilmente il suo nome all’atletica leggera di altissimo livello. Le stelle dell’atletica italiana e internazionale daranno vita a una competizione di valore assoluto. Nel ruolo di Meeting director ci sarà ancora Matteo Martinelli - direttore tecnico dell’Atletica Virtus Lucca e dirigente giovane ma con un’esperienza consolidata - che non nasconde la propria soddisfazione per l’ufficializzazione di questo grande appuntamento: “Quella di poter dare il via all’organizzazione della seconda edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca - afferma Martinelli -, è una notizia sensazionale. Il successo strepitoso della prima edizione ha comportato dei costi notevoli che hanno inciso sul bilancio societario al punto da indurci quasi a frenare per il timore di non riuscire a riproporre un’edizione di pari livello a quella passata. Il sostegno dell’amministrazione comunale però, degli uffici competenti e dell’assessore allo sport del Comune di Lucca, Fabio Barsanti, è stato determinante per la replica della manifestazione. Come Virtus siamo orgogliosi di poter offrire nuovamente alla città un evento di tale qualità e spessore che dia lustro all’intero movimento sportivo cittadino. L’impegno delle varie componenti sarà massimo, così come lo è stato lo scorso anno, per cercare di realizzare un’altra edizione straordinaria. L’evento, in programma nel pomeriggio di domenica 4 giugno - conclude Martinelli - sarà preceduto dal Gran Galà degli Esordienti, il tradizionale appuntamento riservato agli atleti più giovani, che darà il via alla giornata di gare”.