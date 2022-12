L'evento



Atletica Virtus: al presidente Nando Caturegli il Premio Toscana come dirigente assegnato dal comitato regionale

venerdì, 9 dicembre 2022, 15:22

LUCCA – La settimana appena trascorsa ha riservato grandi soddisfazioni all’Atletica Virtus Lucca sia sotto il profilo puramente agonistico, sia sotto quello sportivo in genere.

Una delegazione di atleti biancocelesti è stata infatti protagonista nei giorni passati della Festa dell’Atletica Toscana che si è svolta a Firenze, nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, dove è andata in scena la cerimonia di premiazione degli atleti e delle società che si sono maggiormente distinti nell’ultimo quadriennio. Dopo tre stagioni di stop a causa della pandemia infatti, la stella della tradizionale festa di fine stagione, promossa dal Comitato Regionale toscano, è tornata a brillare facendo registrare anche la presenza del presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Stefano Mei.

Il momento di maggiore emozione è stato quello del riconoscimento conferito al presidente della Virtus Lucca Ferdinando Caturegli al quale il comitato regionale FIDAL ha deciso di assegnare lo speciale Premio Toscana, la massima onorificenza dell’atletica regionale, come dirigente. Un attestato di enorme prestigio che rende merito all’impegno di un uomo di grande spessore umano e sportivo. “È un riconoscimento – afferma con orgoglio il vice presidente Sergio Martinelli – a tutta la società, ma soprattutto alla persona di Nando per quello che ha fatto e che sta continuando a fare e per i risultati raggiunti dalla Virtus. Dal 2017, da quando Nando è diventato presidente, la società ha vissuto il suo momento di svolta di cui lui è stato il garante oltre che l’artefice”.

Gli altri premiati tra i tesserati Virtus sono stati: Matteo Taviani; Idea Pieroni; Cecilia Naldi; Edoardo Accetta; Roberto Orlando; Elisa Naldi; Matteo Oliveri; Francesco Giannecchini, campione italiano della 100 km e Filippo Sodini per il Gran Prix di cross. Tra i giovani del settore giovanile hanno ricevuto il premio: Nikola Trzos; Giulio Guccione; Federico Pellegrini e Mia Galligani.

Lo stesso vice presidente Sergio Martinelli, in settimana, nell’ambito della cerimonia di consegna delle benemerenze nazionali che si è svolta a Lucca nella sede provinciale del Coni - alla presenza del delegato provinciale Stefano Pellacani e del presidente regionale del Comitato Olimpico, Simone Cardullo – è stato premiato in qualità di delegato provinciale Fidal tra i responsabili territoriali degli organismi federali per l’impegno profuso nelle ultime due stagioni nonostante le note difficoltà che hanno investito tutto il comparto sportivo.

Risposte importanti infine arrivano anche dagli atleti in gara, impegnati nella settima edizione del Fosson Cross, prima prova del Gran Prix Toscana. Tra i risultati principali spiccano quelli di: Carolina Fraquelli, l’atleta categoria Juniores allenata dal tecnico Enrico Carelli, che si aggiudica la vittoria nella 3 km; Filippo Sodini – allenato dal tecnico Maurizio Lorenzetti - che, al rientro in gara dopo un periodo di stop per infortunio, strappa un ottimo terzo posto di categoria Promesse; Anna Tognotti, atleta categoria Allieve allenata dal tecnicoFranco Gabbrielli, che conquista il terzo posto di categoria sulla distanza dei 3 km.