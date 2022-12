L'evento



Marcell Jacobs firma l’autorizzazione all’utilizzo dei suoi punteggi da parte della Virtus Lucca per i CdS 2023

giovedì, 22 dicembre 2022, 16:07

LUCCA – Un regalo speciale per l’Atletica Virtus Lucca che trova sotto l’albero di Natale la firma di Marcell Jacobs sulla documentazione con la quale il campione Olimpico dei 100 metri - primo italiano a conquistare la finale olimpica e a vincere la medaglia d’oro nella competizione più prestigiosa al mondo - ha manifestato l’intenzione di continuare a portare i suoi punteggi alla Virtus nel Campionato di società anche per la prossima stagione in nome del legame profondo con la società che lo ha lanciato.

L’atleta, che dal 2013 è in forza alle Fiamme Oro, il Gruppo Sportivo della Polizia di Stato, si è espresso - così come previsto dalle norme federali - attraverso le modalità che consentono agli atleti dei corpi sportivi militari che lo desiderano, di contribuire al punteggio delle società con le quali erano tesserati in precedenza.

Grande soddisfazione da parte del Direttore tecnico della Virtus, Matteo Martinelli: “Questa firma non era affatto scontato che arrivasse perché si parla del campione olimpico dei 100 metri, del campione del mondo indoor dei 60 metri, del campione europeo indoor dei 60 metri e dell’uomo in questo momento più veloce del pianeta che ha vinto quattro delle ultime cinque competizioni internazionali. A volte, quando subentrano dinamiche più grandi e più complesse, la volontà dell’uomo e dello sportivo possono non essere sufficienti. E invece, il fatto che questa possibilità si sia concretizzata anche per la stagione 2023, in cui la Virtus potrà nuovamente contare sulle sue prestazioni sportive, inorgoglisce immensamente me e tutta la società. Sono onorato che gli adempimenti burocratici siano stati espletati da parte di Marcell Jacobs anche grazie al prezioso supporto della madre Viviana e del tecnico Paolo Camossi. Adesso - conclude Martinelli - che la pratica è in fase di avanzamento, attendiamo solo l’esito positivo da parte della federazione, sempre nel rispetto dei regolamenti vigenti”.