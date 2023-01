L'evento



Virtus Lucca: al via la stagione 2023 tra l’apertura della stagione indoor e i raduni della Nazionale

mercoledì, 4 gennaio 2023, 15:39

LUCCA – Il 2023 inizia con un calendario fitto di appuntamenti per gli atleti dell’Atletica Virtus Lucca alle prese con i rispettivi impegni agonistici.

La stagione si apre con i raduni della Nazionale e le conseguenti convocazioni:

Matteo Oliveri, campione italiano Assoluto indoor in carica di salto con l’asta, sarà al raduno salti ad Ancona dall’8 al 18 gennaio mentre negli stessi giorni Roberto Orlando, campione italiano Assoluto di lancio del giavellotto, attualmente in forza al Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare, sarà a Tirrenia, al raduno lanci a cui prenderà parte anche Rachele Mori, atleta delle Fiamme Gialle - campionessa italiana e mondiale Under 20 di lancio del martello - che ha iniziato la propria escalation proprio dalla pedana del Campo Scuola Moreno Martini dove, in occasione della prima edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca dello scorso maggio, ha fatto registrare il nuovo primato italiano Juniores.

Tempo di preparazione anche per il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs che ha scelto come sede dei suoi allenamenti Dubai dove resterà fino al 28 gennaio per preparare i primi appuntamenti della stagione indoor che avrà il suo apice con gli Europei indoor di Istanbul in programma dal 2 al 5 marzo.

Intanto, nel fine settimana, con l’avvio della stagione indoor, Matteo Oliveri farà il suo debutto a Varese, alla Riunione regionale indoor open di salto con l’asta mentre l’ostacolista Andrea Pacitto esordirà al Meeting Assoluto di Ancona nei 60 ostacoli.

Sparsi tra Carrara - dove inizierà la stagione indoor dell’atletica leggera toscana – e Padova saranno in gara diversi atleti Virtus allenati dai tecnici Luca Rapé, Francesco Niccoli e Lorenzo Dumini.

Infine, per la terza prova regionale del Gran Prix Toscano di Cross, dieci atleti biancocelesti (Carolina Fraquelli, Irene Giambastiani, Fabio Pizzo, Fabrizio Pratali, Emma Puccetti, Marina Senesi, Sebastiano Simonetti, Filippo Sodini, Tomas Tei e Anna Tognotti) saranno protagonisti a Policiano, in provincia di Arezzo, dove si svolgerà la tradizionale corsa della “Befana campestre”.